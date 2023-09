﻿Ein Mord in Hannover aus dem Jahr 1995 ist geklärt, aber der Täter bleibt frei

Hannover. Sein Auftrag: eine Ladung Spezialsalz für die Aluminiumherstellung nach Dänemark bringen. Speditionsfahrer Norbert S. macht sich am 8. Februar 1995 nachts auf den Weg. Er wohnt in Seelze, sein Lkw steht auf einem Gelände in Misburg, von dort will er gegen zwei Uhr Richtung Kopenhagen starten. Doch der 57-Jährige fährt nicht los.

Die anderen Mitarbeiter wundern sich, dass der als zuverlässig geltende Kollege nicht zu seinem Wagen zurückkehrt. In seinem Führerhaus brennt Licht. Das heißt, er hatte seinen Lastzug offenbar fahrbereit gemacht. Die Kollegen suchen ihn auf dem Betriebsgelände, auf dem Hof, in den Gebäuden. Erfolglos. Norbert S. bleibt verschwunden.

Leiche im Container

Erst um 16.27 Uhr macht ein Mitarbeiter der Speditionsfirma die grausige Entdeckung. Er öffnet einen Container und findet seinen Kollegen im Innenraum. Norbert S. liegt in einer Blutlache auf dem Bauch, erschossen. Die Türen des Stahlbehälters waren von außen verriegelt. Die Polizei spricht später davon, dass der Mann regelrecht hingerichtet worden sei. Eine Waffe finden die Ermittler nicht.

Völlig unklar ist das Motiv. Norbert S. führte ein normales Leben, hatte Familie, lebte unauffällig in Seelze. Es kommt die Vermutung auf, dass er vielleicht einen Dieb auf dem Speditionsgelände erwischt hat. Aber die Fahnder kommen kein Stück weiter.

Waffe entdeckt

Vier Jahre später wird die Tatwaffe entdeckt. „Die Waffe ist bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem anderen Verfahren sichergestellt worden. Wir können ausschließen, dass derjenige, bei dem die Waffe entdeckt wurde, etwas mit dem Tod des Fernfahrers zu tun hat“, heißt es von der Staatsanwaltschaft Hannover. Hinweise auf den Mörder? Weiterhin Fehlanzeige.

Die Tatwaffe: Sie wurde Jahre später gefunden, Spezialisten fanden noch DNA-Spuren auf der Pistole. © Quelle: Polizei

Erst im Jahr 2020 kommt wieder Bewegung in den mysteriösen Mordfall. Die inzwischen gegründete Cold-Case-Einheit der Polizei Hannover nimmt sich das Verbrechen vor, geht im Januar an die Öffentlichkeit. Die Ermittler haben die Spuren aus dem Jahr 1995 beim Landeskriminalamt nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden untersuchen lassen und entdecken unter anderem an der Waffe DNA-Spuren. Zudem wurden mehrere Zeugen von damals erneut befragt. Das Social-Media-Team der Polizeidirektion Hannover hat ein Video zum Mordfall erstellt in der Hoffnung, so an entscheidende Hinweise zur Klärung des Tötungsdelikts zu kommen. Und es wird eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.

Verurteilter Doppelmörder

Zunächst scheint es so, als ob die neuen Ermittlungsansätze erfolglos blieben. Lediglich drei Hinweise gehen bei der Polizei ein. Dann aber gibt es im August die überraschende Erfolgsmeldung der Cold-Case-Truppe: Die Fahnder sind sich sicher, den Täter identifiziert zu haben. Nur: Vor Gericht kann er nicht gestellt werden.

Der Todesschütze soll ein heute 59-jähriger Türke sein, ein verurteilter Schwerverbrecher. Nur wenige Monate nach der Tat in Misburg hat er im Dezember 1995 im Kreis Helmstedt zwei Menschen getötet und wurde vom Landgericht Braunschweig wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2018 kam er frei, wurde in die Türkei abgeschoben und mit einer Wiedereinreisesperre belegt.

Das ehemalige Speditionsgelände: Die Firma gibt es inzwischen nicht mehr. © Quelle: Polizei

Was genau der entscheidende Hinweis auf den Täter ist, darüber schweigen die Ermittler, vermutlich ist es eine DNA-Spur, deren Abgleich den Treffer erzielte. Allerdings reichen die Hinweise nicht aus, um einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann zu bekommen, weiß die Staatsanwaltschaft.

Einen Prozess, der Klarheit auch über das Motiv bringen könnte, wird es also, Stand jetzt, nicht geben. So bleibt die Vermutung, die die Ermittler im Jahr 1995 auch schon hatten. Der Schütze fiel in der Zeit häufig durch Diebstähle auf. Wahrscheinlich hat der verheiratete Familienvater den Mann beim Diebstahl von Diesel überrascht und musste deswegen sterben.

Die Cold-Case-Einheit Die Cold-Case-Einheit war Anfang 2019 bei der Polizeidirektion Hannover ins Leben gerufen worden. Die Mordermittler arbeiten nach und nach alle ungeklärten Fälle der Behörde auf, lesen die Akten neu, befragen Zeugen und wenden, wenn möglich, neue technische Ermittlungsmethoden an. Der Fall Norbert S. war der erste, mit dem die Gruppe an die Öffentlichkeit getreten war und der erste, bei dem es einen Erfolg zu vermelden gab. In der Region Hannover gibt es derzeit 95 sogenannte kalte Fälle, dazu gehören neben Tötungsdelikten auch Vermisstenfälle, bei denen die Ermittler von einem Verbrechen ausgehen müssen.

