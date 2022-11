﻿„Und das vor dem Weihnachtsgeschäft“: Blitzeinbruch bei Parfümerie Liebe in Hannovers Innenstadt

Die Täter kamen mitten in der Nacht: Gewaltsamwarfen sie die Tür der Parfümerie Liebe an der Luisenstraße ein. Binnen weniger Minuten plünderten die Unbekannten dann das Geschäft und flüchteten. Die Geschäftsführerin vermutet, dass es die Einbrecher auf besondere Produkte abgesehen hatten.

