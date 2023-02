﻿Einbruch in Gemeindehaus am Waterlooplatz: Täter hinterlassen Spur der Verwüstung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in das Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hannover eingebrochen. Dabei hinterließen sie einen immensen Schaden.

Hannover. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag ins Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirche Hannover am Waterlooplatz eingebrochen. Sie haben dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Laut der Vorsitzenden des Presbyteriums, Dr. Birgit Hoffmann-Castendiek, sind die Einbrecher durch eine aufgehebelte Seitentür in die Räumlichkeiten eingedrungen. In der Folge hätten die Täter alle weiteren Türen des Hauses zerstört, eine von ihnen sei eingetreten worden. Zudem brachen sie Schränke in den Büroräumen auf und demolierten einen Marmortisch.

Insgesamt schätzt die Gemeinde den Schaden auf bis zu 25.000 Euro, von denen allein eine niedrige fünfstellige Summe für den Austausch der Schließanlange anfalle. Wertgegenstände suchten die Eindringliche nahezu vergeblich. Sie entwendeten lediglich einige Laptops und Lautsprecher, die sich in den Räumen des Vereins Internationale Kulturelle Jugend-Arbeit e.V. befanden. Der Verein betreut in den Räumlichkeiten in der Lavesallee junge Geflüchtete. Bargeld wurde offenbar kaum gestohlen. „Wir bewahren kein Geld in unseren Räumen auf. Nur ein Teil der Kollekte befand sich zur Zeit der Tat im Gemeindehaus“, sagt Hoffmann-Castendiek.

Die Polizei hat den Einbruch bestätigt und die Ermittlungen aufgenommen. Eine Aussage zur Schadenssumme konnten die Beamten bisher nicht machen.

Zweiter Einbruch innerhalb von 18 Monaten

Die Vorsitzende zeigte sich entsetzt, zumal die Gemeinde in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Fällen zu kämpfen hatte. Der Einbruch am Wochenende war die zweite vergleichbare Tat in den letzten 18 Monaten. Hoffmann-Castendiek befürchtet nun, dass die Gemeinde eine starke Anhebung der Versicherungsbeiträge erwartet. „Im schlimmsten Fall bekommen wir bei den hohen Schäden gar keine Versicherung mehr“, sagt sie.