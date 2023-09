﻿Champagner gestohlen: Polizei entdeckt betrunkenen Einbrecher schlafend am Tatort

Hannover. Dieser Einbrecher hat es der Polizei vergleichsweise leicht gemacht: Ein 37-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht zu Mittwoch, 13. September, in ein Geschäft am Braunschweiger Platz im Stadtteil Bult eingebrochen zu sein. Weit kam er nicht – und das dürfte auch an seiner Beute gelegen haben. Laut Polizei hatte der mutmaßliche Täter den Schlüssel eines Firmenwagens und zwei Flaschen Champagner entwendet.

Beides kombinierte er in ungeschickter Reihenfolge: Er setzte sich ins Auto, trank eine Flasche aus – und schlief dann gleich neben dem Tatort ein. Als eine Reinigungskraft gegen 5 Uhr den Einbruch bemerkte, rief sie die Polizei. Die fand den Verdächtigen im Lieferwagen. „Die Beamten weckten den 37-Jährigen, der offensichtlich betrunken war und eine fast vollständig geleerte Champagnerflasche aus dem Geschäft bei sich hatte“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover. Eine zweite, noch ungeöffnete Champagnerflasche wurde unweit des Fahrzeugs gefunden.

Verdächtiger muss vor den Haftrichter

Der Verdächtige hatte neben Handverletzungen – mutmaßlich vom Einbruch – einen beachtlichen Atemalkoholwert: 2,06 Promille pustete der Mann. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll der mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt werden.

