Vier Wochen nach dem Einbruch in die IGS Südstadt hat die Polizei Hannover fünf Verdächtige identifiziert. Die mutmaßlichen Einbrecher sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Bei der Tat im November erbeuteten sie Laptops und Tablets. Einer der Jungs kannte die Schule wohl sehr gut.

Hannover. Vier Jugendliche und ein Heranwachsender sollen verantwortlich sein für den Einbruch in die IGS Südstadt am 25. November. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Die Fünf stehen im Verdacht, nachts in die Schule an der Pfalzstraße eingestiegen und jede Menge Schaden angerichtet zu haben. Darüber hinaus erbeuteten sie unter anderem Tablets sowie Laptops.