﻿Einbruch in Medienagentur: Polizistin aus Hannover erkennt Verdächtigen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der Verdächtige soll am Wochenende in eine Medienagentur in Hannover-Vahrenwald eingestiegen sein. Da konnte er zwar noch entkommen, allerdings fiel er Stunden später im Zooviertel auf – als Drogenjunkie.

Hannover. Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, am Wochenende in eine Medienagentur an der Raiffeisenstraße in Hannover-Vahrenwald eingebrochen zu sein. Zwar konnte er danach noch unerkannt fliehen, allerdings wurde ihm Stunden später offenbar sein Suchtverhalten zum Verhängnis. Ein Anwohner im Zooviertel meldete den Mann, weil er in einem Hinterhof Drogen zu sich nahm und sich an einem Fahrrad zu schaffen machte.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch bereits am Sonntag gegen 9.25 Uhr. „In der Medienagentur soll er diverses Kamerazubehör gestohlen haben“, sagt Sprecher Dennis Schmitt. Die Beute hat einen Wert von rund 20.000 Euro. Der Eigentümer bekam einen Alarm aufs Handy und konnte dadurch Videomaterial aus den Überwachungskameras sichern. Allerdings stellte die Polizei keinen Verdächtigen mehr in Tatortnähe fest.

Polizistin erkennt den gesuchten Einbrecher

Der Ermittlungserfolg stellte sich stattdessen am Nachmittag im Zooviertel ein: „Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Anwohner zwei Männer in einem Hinterhof an der Zeppelinstraße“, sagt Schmitt. „Sie nahmen Drogen und machten sich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen.“ Die Polizei schickte eine Streifenwagenbesatzung, dabei fiel einer Beamtin die Ähnlichkeit eines Mannes zum gesuchten Einbrecher auf – die Ermittler durchsuchten den 36- und 48-Jährigen.

„Bei ihnen wurden geringe Mengen Kokain und Heroin sowie etwas Bargeld entdeckt“, sagt Schmitt. Außerdem habe der Jüngere typisches Aufbruchswerkzeug, Handschuhe, eine Taschenlampe und einen Fahrradtacho bei sich gehabt. Außerdem stellte sich heraus, dass vier E-Bikes niemandem im Haus gehörten – sie sind etwa 5000 Euro wert. Schmitt: „Somit erhärtete sich der Verdacht des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls.“ Das Kameraequipment bleibt jedoch verschollen. Gegen die Männer wird ermittelt.