﻿Nach Einbruch in Möbelhaus: Polizei findet Transporter in Hannover

Diebe sind am Sonntag in der Südstadt von Hannover in ein Möbelhaus eingebrochen. Dort stahlen sie Möbel und fuhren mit dem zum Geschäft gehörenden Transporter davon. Die Polizei hat den Wagen nun nach Zeugenhinweisen gefunden.

Hannover. Nach dem Einbruch in ein Möbelgeschäft in der Südstadt am vergangenen Sonntag hat die Polizei den Transporter gefunden. Mit dem zum Geschäft gehörenden VW transportierten die unbekannten Täter offenbar Möbelstücke aus dem Einrichtungshaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Diebe waren am frühen Sonntagmorgen in das Möbelhaus an der Jordanstraße eingebrochen. Nachdem sie jedoch am Öffnen des Tresors gescheitert waren, beluden sie kurzerhand den Transporter und fuhren davon. Mit ihrem Raubzug richteten die Unbekannten einen großen Schaden an. Die Höhe schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.

Polizei findet den Transporter in der Nordstadt

Die Polizei suchte daraufhin nach Zeuginnen und Zeugen. Die Ermittlerinnen und Ermittler hofften, den Transporter zu finden und damit auch auf die Spur der Diebe zu kommen. „Aufgrund zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung konnte der auffällige Transporter im Stadtgebiet Hannover gefunden werden“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover. Genauer gesagt: Die Hinweise führten bis in die Nordstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Fund ist die Suche aber noch nicht abgeschlossen: „Die Ermittlungen zu der Tat und zu den Tätern dauern an“, so Sprecherin Wellhöner.