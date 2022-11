﻿Nach Festnahme von Juwelier-Einbrechern: Das ist über die mutmaßlichen Täter bekannt

Aufnahmen einer Überwachungskamera: Das Bild zeigt die drei Männer beim Einbruch in ein Juweliergeschäft am Kröpcke.

Am 4. November hat die Polizei drei Männer in Hanau festgenommen, die kurz zuvor mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast waren. Die Tat gleicht zwei Blitzeinbrüchen in Hannovers Innenstadt Anfang 2021. Tatsächlich war einer der nun Festgenommenen wohl an den spektakulären Taten beteiligt.

