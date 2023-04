﻿Zahl der Einbrüche in der Region Hannover steigt wieder

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Region Hannover ist nach einem historischen Tief 2021 im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Das zeigt die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Hannover. Die Zahl der Delikte ist aber weiterhin deutlich niedriger als noch in den Vor-Corona-Jahren.

Hannover. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Region Hannover ist 2022 wieder gestiegen. Nach einem historischen Tiefstand im Jahr 2021 zählt die Polizeidirektion Hannover (PD) wieder mehr Wohnungseinbruchsdiebstähle in ihrer Kriminalstatistik. Allerdings: Die Zahlen sind weitaus niedriger als noch in den Vor-Corona-Jahren.

Damit bewegt sich auch dieser Deliktbereich im allgemeinen Trend der Kriminalitätsentwicklung, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die Polizei vermeldet für das vergangene Jahr eine deutliche Steigerung der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr. Eine Erklärung für die Zunahme: Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen ist das öffentliche Leben wieder zurückgekehrt. Das heißt aber auch: Es gibt laut Polizei mehr Tatgelegenheiten.

Anstieg nach Tiefstand 2021

2021 hatte die PD noch einen historischen Tiefstand vermeldet. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging damals im Vergleich zum Vorjahr um knapp 38 Prozent zurück. Vermeldete die Polizei 2021 noch 985 Wohnungseinbrüche, waren es im vergangenen Jahr 1324. Das ist aber weniger als noch 2020: Damals zählte die Polizei noch 30 Wohnungseinbrüche mehr. Die Zahl nahm mit den Jahren insgesamt deutlich ab. 2018 zählte die Polizei noch knapp 1000 Einbrüche mehr. „Das hängt dann einfach mit guter Prävention zusammen“, so Bertram.

In der Landeshauptstadt schlugen die Einbrecher dabei laut dem Einbruchsradar der PD am häufigsten in Bothfeld-Varenheide zu (Stand Mitte Dezember 2022, 102 vollendet Einbrüche). Im Umland zählte die Stadt Garbsen nach Hannover die meisten vollendeten Einbrüche (86).

Seit einigen Jahren gilt der Wohnungseinbruchsdiebstahl als Verbrechen. Das heißt, er wird mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet. Mit der Reform wollte der Gesetzgeber auch dem durch einen Einbruch schwerwiegenden Eingriff in den privaten Lebensbereich Rechnung tragen.