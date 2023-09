﻿Eine Frau im Männerbüro – Die Geschichte von Doreen Herler

Hannover. Es gibt ein paar erschreckende Zahlen. Die eine: 240.547. Das ist die Summe der Fälle von häuslicher Gewalt in Deutschland im Jahr 2020. Die zweite Zahl: 76,3 Prozent. Das ist der Anteil der männlichen Täter. Und die dritte Zahl lautet: 365. Das sind die Tage im Jahr. An beinahe jedem dieser Tage in jedem Jahr versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau oder Exfrau (oder -freundin) umzubringen.

Dass das nicht so bleibt, dafür engagiert sich Doreen Herler. Sie stammt aus Ludwigslust in Mecklenburg, wo sie 1969 geboren wurde. Sie erinnert sich an eine schöne Kindheit, in der ihre Eltern ihr beigebracht haben, mit Problemen klarzukommen und sich selbst zu vertrauen. „Ich bin sehr dankbar dafür“, sagt sie. Mit 14 Jahren wurde ihr vorgeworfen, eine DDR-Fahne verbrannt zu haben, was sie aber nicht getan hatte. Dennoch durfte sie kein Abitur machen. Sie lernte stattdessen den Beruf des Bibliotheksfacharbeiters.

Wie bin ich diese Woche mit meinem Kind umgegangen? Fragebogen für Papas auf Doreen Herlers Klemmbrett: Sie kümmert sich im Männerbüro Hannover um Väter, die manchmal erst lernen müssen, richtige Väter zu sein. © Quelle: Bert Strebe

Als sie 20 war, kamen die Wende und die Deutsche Einheit. Sie kümmerte sich dann um die städtische Volksbuchhandlung – in einer Zeit, in der alles neu war, die Bücher, die Autoren, die Fachbegriffe, das Leben selbst. 1993 machte sie in Schwerin auf dem Abendgymnasium das Abi nach, arbeitete dort parallel auch in einem Buchladen. Sie erwog, Literaturgeschichte zu studieren, hatte aber auch Freude am Umgang mit Menschen und entschied sich für ein Pädagogikstudium in Hildesheim. 2002 war sie damit fertig.

Schon 1996 war sie der Liebe wegen nach Hannover gezogen. Anfangs fiel es ihr schwer, sich einzugewöhnen. Zu Hause in „Lulu“ wie die Einheimischen sagen, war alles etwas unkomplizierter gewesen, da besucht man jemanden einfach, im Westen musste man Termine machen. Aber jetzt sei sie hier „verwurzelt“, sagt sie. Mit einem Mann, der nicht mehr der Mann von damals ist.

Es ist nicht gut, nicht gebraucht zu werden

Nach dem Studium bekam sie für drei Jahre einen Job in einem Schulbuchverlag. Es habe sich nicht gut angefühlt, danach arbeitslos zu sein, erzählt Doreen Herler. „Nicht gebraucht zu werden. Nicht auszureichen.“ Dann aber hörte sie von einer freien Stelle im hannoverschen Männerbüro und bewarb sich.

Das Männerbüro ist ein gemeinnütziger Verein, der Jungen und Männer, aber auch Frauen und Paare bei Problemen vor allem im Bereich zwischenmenschlicher Konflikte unterstützt. Ein gewisser Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema häusliche Gewalt. In Gesprächen und Kursen können hier Männer lernen, wo ihre wahren Stärken liegen. Die Natur hat es ja oft so eingerichtet, dass Männer körperlich kräftiger sind als Frauen. Aber das Konzept dahinter war nicht, dass Männer die Familie beherrschen, sondern dass sie sie vor Angriffen schützen. Männer, die Frauen schlagen, sind gar keine richtigen Männer.

„Es geht immer nur miteinander“: Doreen Herler vom Männerbüro Hannover. © Quelle: Bert Strebe

Zum Team des Männerbüros Hannover gehören neun Männer und sechs Frauen. Eine davon (und zugleich die stellvertretende Leiterin) ist Doreen Herler. Sie hat sich auf die Arbeit mit Vätern spezialisiert. Wenn sie mit ihnen spricht, ist immer auch ein männlicher Kollege von ihr dabei. Bei den Gesprächen macht sie klar: Kinder brauchen es, dass ihre Väter sich um sie kümmern.

Viele Männer, die im Männerbüro Hilfe suchen, tun das erst, nachdem es mehr oder weniger sanften Druck von den Behörden gegeben hat. Sprich: Wenn sie nicht an den Kursen teilnehmen würden, hätte das Konsequenzen. Die meisten lernen aber dabei, wie gut es ist, sich (im Sinne des Wortes) beherrschen zu können. Und wie genau man das macht. Zum Beispiel: Erst mal den Raum verlassen, wenn man zornig wird.

Doreen Herler sagt dazu schlicht: „Es lohnt sich.“ Denn: „Es geht immer nur miteinander.“

