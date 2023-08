﻿Auf dem Grabhügel: Der Alte jüdische Friedhof in der Nordstadt

Verpatzte Premiere des Deutschrap-Festivals

Heroes-Festival in Hannover: Darum wurden die Konzerte in der ZAG-Arena abgebrochen

Organisatorische Probleme am Freitag, vorzeitiger Abbruch am Sonnabend: Das Heroes-Festival, das erstmals in Hannover stattfand, musste die ZAG-Arena räumen lassen – nur die Konzerte auf der Expo-Plaza liefen weiter. Was war die Ursache?