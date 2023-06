﻿Eine Woche „Air Defender“: Fliegerhorst Wunstorf zieht erste Bilanz

Wunstorf. Bergfest bei der Großübung „Air Defender 23“: Das Militärmanöver mit 25 teilnehmenden Nationen läuft – Stand 19. Juni – seit einer Woche, der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover agiert dabei als Logistikdrehkreuz. Deutsche, Amerikaner und Rumänen brechen von dort aus täglich mit Transportmaschinen auf. Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 nutzt die Gelegenheit für eine erste Zwischenbilanz – mit teils überraschenden Ergebnissen.

Beginn von „Air Defender 23“ war am Montag, 12. Juni. Seitdem starteten täglich fünf A400M der Luftwaffe zu verschiedensten Missionen in den drei Übungsgebieten – macht insgesamt 25 Einsätze. Drei Maschinen waren als Flugzeuge für die Luftbetankung unterwegs. Die beiden anderen nahmen Soldatinnen und Soldaten beziehungsweise Fracht mit, trainierten darüber hinaus Formationsflüge mit anderen Fliegern. Übungsende ist Freitag, 23. Juni.

140 „Air Defender“-Missionen ab Wunstorf

Die zehn amerikanischen C-130 „Hercules“ kommen bislang sogar auf 108 Missionen – rechnerisch 21,6 Starts am Tag. Dabei nahmen die Maschinen 1432 Personen mit, beispielsweise Fallschirmjäger für den Absprung in Übungsgebieten oder Verlegungen zwischen den Standorten. Außerdem transportierten sie 846 Tonnen Material. Die Rumänen kamen mit ihrer kleinen C-27 „Spartan“ auf sieben Missionen in den ersten fünf Tagen mit 20 Personen und zwei Tonnen Fracht an Bord.

Und: „Es wurde weniger Kerosin verbraucht“, sagt Presseoffizier Manfred Schriever. Das LTG 62 plante mit bis zu 500.000 Litern am Tag, deshalb wurde ein Feldtanklager mit 2,4 Millionen Litern errichtet. Letztlich kamen die Wunstorfer aber bisher bloß auf etwa 340.000 Liter am Tag – insgesamt 1,7 Millionen. „Teils nahmen in der Luft weniger Maschinen Kerosin auf als veranschlagt“, sagt Schriever. Außerdem landet nun doch kein KC-135 „Stratotanker“ zum Nachfüllen in Wunstorf. Daher wurden sogar zwei noch geplante Kerosin-Güterzüge abbestellt. Schriever: „Die vorhandene Menge reicht bis Übungsende.“

Flughafen Hannover: Übung macht keine Probleme

Auch der Flughafen Hannover zieht nach der ersten „Air Defender“-Woche eine positive Zwischenbilanz: „Die Übung hatte bis jetzt keine Auswirkungen“, sagt Sprecherin Anika Studders. Im Vorfeld gab es bundesweite Befürchtungen, das Militärmanöver könnte Folgen für die zivile Luftfahrt haben – weil mehr Flieger am Himmel sind und Korridore gesperrt. Doch zumindest in Hannover lief bislang laut Studders „alles wie erwartet“.

