﻿Einführung der Gelben Tonne in Hannover: Wer hat sich das bloß ausgedacht?

Hannover. Wenn man gedacht hat, dass es in Hannovers Mülltonnen-Debakel keine weitere Steigerung mehr geben könne, dann muss man jetzt feststellen: Es geht leider doch. Jüngste Wendung: Nachdem Tausende Haushalte in den dicht bebauten Vierteln sich nun irgendwie mit den großen Tonnen vor der Tür arrangiert haben, kann es nun passieren, dass die Tonnen wieder verschwinden, weil sie dort eigentlich nicht stehen dürfen. Doch darf die Hausgemeinschaft dann nicht zum Gelben Sack zurück, sondern muss ganz ohne Abfuhr auskommen. Mal ehrlich: Wer denkt sich so etwas aus?

Niemand. Und das ist genau das Problem.

Die Einführung der Gelben Tonne in Hannover ist ein Beispiel für organisierte Nicht-Zuständigkeit. Die Stadtverwaltung ist beteiligt, der Rat, die Regionsversammlung, der Entsorger Aha und das Duale System. Und so kommt es, dass Aha sich etwa an die Vorgabe des Dualen Systems gebunden sieht, von Sack auf Tonne umzustellen, nicht aber an die Frage denkt, wo diese Tonnen denn stehen sollen – denn dafür ist Aha nicht zuständig.

Der Rat der Stadt fand die Umstellung im Grundsatz gut, hat sich aber auch keine tieferen Gedanken gemacht und ist dafür eigentlich auch nicht zuständig – sondern die Regionsversammlung. Dort haben die Abgeordneten aber wiederum sich offenbar auf die wenig kritische Haltung ihrer Kolleginnen und Kollegen im Rat verlassen und die Umstellung abgenickt. Und für die Frage, wo welche Tonne zu stehen hat – dafür ist die Region nicht zuständig.

Wer ist für was zuständig?

Nun aber kommt die Stadt ins Spiel, da plötzlich überall Tonnen auf Gehwegen auftauchen und die Verwaltung entscheiden muss, ob das überhaupt erlaubt ist. Die Lage ist dabei rechtlich klar: Was auf dem Gehweg steht, darf kein Hindernis für Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühle sein. Das Funktionieren der Müllabfuhr spielt dabei keine Rolle – denn dafür ist die Verwaltung nicht zuständig.

Nun könnte man sagen: Wie schön ist es doch für eine Stadt, wenn ihr größtes Problem im Aufstellen von Plastiktonnen besteht. Man könnte aber auch sagen: Wie traurig ist es für eine Stadt, wenn sie nicht mal das hinbekommt. Und das Problem der Nicht-Zuständigkeit ist leider nicht auf dieses eine Beispiel beschränkt.

Wir erleben es bei der MHH, wenn die Hochschule für den Betrieb, das Land aber für den Bau neuer Klinikgebäude zuständig ist und am Ende Neubau und Bedarf nicht zueinander passen. Wir erleben es in den Schulen, wenn das Land digitalen Unterricht plant und die Kommunen mit dem technischen Umbau der Gebäude nicht hinterherkommen. Wir erleben es bei der Bundeswehr, die kaum in der Lage ist, eine neue Patrone zu kaufen, weil das Beschaffungswesen ausgegliedert und bis zur Dysfunktionalität kompliziert geworden ist.

Arbeitsteilung ist notwendig, aber irgendjemand muss den Hut schon aufhaben. Ansonsten müssen die Menschen in Hannover Sorge haben, dass sie am Ende ganz ohne Wertstoff-Müllabfuhr dastehen, obwohl das niemand jemals gewollt hat. Es wird Zeit, dass sich jemand auf Dezernatsebene in der Stadt diesen Hut jetzt aufsetzt und versucht, Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Stadtführung müsste nur einmal klären, wer es machen soll, denn – Sie ahnen es! – eigentlich ist für diese Frage kein Dezernent zuständig.