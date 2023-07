﻿So wird Ihr Garten insektenfreundlich – zu Besuch bei Ulrich Schmersow bei Benthe

Grün ist nicht alles, aber ohne Grün ist alles nichts. Wenn dann noch bunte Blüten dazu kommen, wähnt man sich im Paradies – nicht nur wir Menschen. Das gilt auch für die vielfältigen Insekten und die Vögel, die in Ulrich Schmersows naturnahem Garten in Benthe leben und wohnen dürfen.

Benthe. „Totes Holz ist nicht tot“, sagt Ulrich Schmersow mit leicht verschmitzten Blick und zeigt auf das Leben, das sich dort in, am und auf dem – wie tot liegenden – Birnenstamm rührt. Nicht nur dort: Insektenphobikerinnen und -phobiker würden hier eine Meise kriegen – nein, eher einen Spatz, weil auch der hier ihre eigene „Wohnung“ an der Wand des zweiten Stocks des Hauses hat. Wie die Insekten gleich mehrere selbst gebaute Hotels, Schmersow spricht lieber von „Nisthilfen“. Und setzt sich in den Schatten der alten Eiche neben seinem Teich, schaut auf das, was da wächst, fliegt, kriecht und krabbelt und freut sich an jeder Solitärwespe und jeder Wildbiene, die vorbeikommt oder gar hier wohnt in seinem Garten.