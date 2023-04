﻿Einkaufen in Hannover: Diese Geschäfte haben am 1. Mai geöffnet

Hannover. Aufgrund des Feiertags sind die meisten Geschäfte am 1. Mai geschlossen. Wer den Einkauf aber vergessen oder am Sonnabend nicht ausreichend eingekauft hat, muss nicht mit einem leeren Kühlschrank leben. Einige Geschäfte haben in Hannover auch am Tag der Arbeit geöffnet.

Einkaufen am 1. Mai: Supermärkte in Hannover

Viel los ist an Sonn- und Feiertagen immer bei Lidl im Hauptbahnhof. Die Filiale hat am 1. Mai von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Ganz in der Nähe bietet Rossmann am Raschplatz neben vielen Drogerieartikeln auch Lebensmittel an. Die Filiale ist von 8 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Auch Liebhaber von Biowaren kommen am Feiertag auf ihre Kosten. Denn's Biomarkt in der Osthalle des Hauptbahnhofs hat am Tag der Arbeit von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Das Reformhaus Betterlife im Hauptbahnhof bietet ebenfalls Bioprodukte. Am 1. Mai hat das Geschäft von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch Edeka Karakis am Flughafen Hannover-Langenhagen (Flughafenstraße 4) hat am Feiertag geöffnet. Dort gibt es Lebensmittel zwischen 6 und 20 Uhr.

Zusätzlich zu den oben genannten Geschäften haben am Feiertag in Hannover auch viele Kioske geöffnet – sie haben meist nicht nur Zeitungen, Zigaretten und Bier, sondern auch ein kleines Lebensmittelsortiment im Angebot.

Alle genannten Geschäfte sind auch an Sonntagen für Sie da.

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr.