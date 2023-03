﻿So können Studierende aus Hannover Soforthilfe beantragen

Wer in Hannover studiert und durch die steigenden Lebenshaltungskosten in finanzielle Nöte gekommen ist, kann seit dem 1. März Beihilfe beantragen. Das Studentenwerk hat zwei Nothilfefonds eingerichtet und schüttet an Betroffene Einmalzahlungen von bis zu 800 Euro aus.

Hannover. Studierende zählen zu den Bevölkerungsgruppen, die unter den steigenden Preisen und den explodierenden Energiekosten besonders stark leiden. Voraussichtlich ab Mitte März können Studierende bundesweit deshalb eine Einmalzahlung von 200 Euro beantragen – nach monatelanger Hängepartie. Wer in Hannover studiert, kann sich unter Umständen über zusätzliche finanzielle Unterstützung freuen. Mit dem Geld aus der Soforthilfe des Landes Niedersachsen hat das Studentenwerk Hannover zwei Nothilfefonds eingerichtet, die besonders bedürftigen Studierenden zugute kommen sollen.

Seit dem 1. März können alle, die an eine der Hochschulen aus Hannover eingeschrieben sind und durch die Inflation in finanzielle Nöte geraten sind, die Beihilfe beantragen. Wenn die Mittel aufgebraucht sind, können keine weiteren Hilfen mehr vergeben werden. Schnelligkeit zahlt sich also aus. Wir erklären, welche Studierenden beihilfeberechtigt sind – und wie sie einen Antrag stellen.

Wer ist berechtigt, eine Einmalzahlung zu erhalten?

Das Studentenwerk hat zwei Nothilfefonds eingerichtet. Der eine ist für Studierende mit Kind sowie für Studierende mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung gedacht. Der andere soll Studierende unterstützen, die Schwierigkeiten haben, die gestiegenen Energiekosten zu stemmen. Es gibt einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um einen Antrag zu stellen. Wer bei seinen Eltern oder im Ausland wohnt, beurlaubt ist oder eine bestimmte Einkommensgrenze überschreitet, ist nicht beihilfeberechtigt. Auch BAföG-Empfänger sowie Wohngeldempfänger können keinen Antrag stellen, da sie bereits Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln bekommen oder bereits bekommen haben.

Für den Hilfsfond Energiekosten gelten folgende Kriterien: Die monatlichen regelmäßigen Einnahmen liegen unter 800 Euro – und im Antrag wird bestätigt, dass die gestiegenen Energiekosten zu einer Notlage geführt haben. Wird der Antrag genehmigt, erhalten Betroffene eine Einmalzahlung von 300 Euro. Wer einen Antrag für Beihilfe aus dem Hilfsfond für Studierende mit Kind oder mit Handicap stellt, kann mit bis zu 800 Euro bezuschusst werden. Die Höhe des Betrags wird gestaffelt errechnet und hängt von Einkommen und Familiensituation ab. Auch hier gelten Einkommensobergrenzen, die je nach Betroffenheit variieren und zwischen 850 Euro und 1.100 Euro liegen.

Wie stelle ich einen Antrag?

Das Studentenwerk hat eine Webseite eingerichtet, auf der Berechtigte den Antrag online stellen können. Benötigt wird neben Personalausweis und Immatrikulationsbescheinigung ein vollständiger Kontoauszug für den Monat Februar. Studierende mit Kind reichen außerdem eine Geburtsurkunde des Kindes ein oder einen Nachweis über Unterhaltszahlungen, wenn das Kind nicht im eigenen Haushalt lebt. Schwangere Studentinnen fügen einen Mutterpass bei, Studierende mit chronischer Krankheit oder Beeinträchtigung ein Attest.

Das Interesse an der Soforthilfe ist groß, wie Studentenwerk-Geschäftsführer Michael Knüppel betonte: In den ersten beiden Stunden nach dem Start des Programm am Mittwochmorgen seien bereits 340 Anträge gestellt worden. Schnell sein lohne sich also.