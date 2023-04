﻿Einsatz am Eilenriedestadion: Üben für den Ernstfall

110 Einsatzkräfte, Dutzende Verletzte: Am Eilenriedestadion in Hannover läuft eine Großübung.

Hannover. Rettungskräfte mit Blaulicht am Eilenriedestadion, Rauchschwaden ziehen aus der Arena: Eine Großübung sorgt am Samstagvormittag an der 96-Akademie für Aufsehen. Geprobt wird der Ernstfall, der hoffentlich niemals eintritt.