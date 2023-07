Einsatz für Arme und Obdachlose: Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement bekommt Reinhold Fahlbusch aus Hannover das Bundesverdienstkreuz.

Hannover. Reinhold Fahlbusch hat viele Jahre Wohnungs- und Obdachlosen und anderen Menschen in sozialer Not eine Stimme gegeben. In Hannover ist er vielen Leuten als Macher und kritischer Mahner bekannt.