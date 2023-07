Feuerwehreinsatz in der Nordstadt: Einsatzkräfte löschen Kellerbrand

Hannover. 35 Feuerwehrleute waren am Samstagmittag, 15. Juli, in der Nordstadt im Einsatz. Im Keller eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses an der Vorderen Schöneworth waren Kunststoffrohre in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden. Wegen der verwinkelten Kellerräume gestalteten sich die Entrauchung allerdings als aufwendig, so eine Sprecherin der Feuerwehr Hannover. Das betroffene Gebäude ist momentan mit Baugerüsten eingedeckt und wird derzeit saniert. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der Alarm war um 12.45 Uhr bei der Leitstelle eingegangen, der Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden.

HAZ