﻿Einsatzkräfte und Passanten mit Böllern beworfen: Polizei räumt Lister Platz

Die Polizei hat in der Silvesternacht den Lister Platz geräumt. Die Einsatzkräfte und Passanten waren zuvor aus einer Menschenmenge heraus wiederholt mit Pyrotechnik beschossen worden.

Am Lister Platz hat eine Menschenmenge in der Silvesternacht auch Passanten mit Böllern attackiert.

Hannover. Auch in Hannovers Stadtteil List gab es in der Silvesternacht einen Polizeieinsatz. Um 0.45 Uhr wurde nach Behördenangaben ein kleines Feuer im Bereich der Lister Straße/Lister Platz festgestellt. „Im Laufe des folgenden Einsatzes wurden Polizeibeamte wiederholt mit Pyrotechnik beschossen“, sagte Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover am Sonntag. Daraufhin attackierte eine Menschenmenge mit etwa 100 Personen auch Passanten sowie vorbeifahrende Fahrzeuge mit Feuerwerkskörpern.

Die Einsatzkräfte entschieden sich, den Lister Platz komplett zu räumen. Die Polizistinnen und Polizisten bildeten eine Kette und konnten so die Menge zurückdrängen. Die Lage habe sich dann schnell beruhigt, heißt es von der Polizei.