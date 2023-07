﻿Nächste Staufalle: Westschnellweg wird saniert, Einschränkungen für Autofahrer

Hannover. Auch auf dem Westschnellweg ist nun Geduld gefragt: Seit Montag saniert die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn auf einem circa 1,6 Kilometer langen Abschnitt. Autofahrenden steht zwischen Robert Hesse-Straße und Jädekamp nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Zunächst wird die Fahrbahn in Richtung Norden saniert, dies hat sich am Montag direkt mit einem mehrere Kilometer langen Stau bemerkbar gemacht.

Ab Freitag, 14. Juli, gibt es darüber hinaus Einschränkungen an der Anschlussstelle Herrenhausen. Wer auf der A2 unterwegs ist, kann diese hier bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten an diesem ersten Bauabschnitt am Mittwoch, 26. Juli, nicht mehr verlassen. Dies gilt in beide Richtungen.

Autofahrerinnen und Autofahrer können hier ebenso nicht mehr auf die A2 in Richtung Dortmund auffahren. Die U4 ist ausgeschildert. Weiterhin möglich ist indes das Auffahren auf die Autobahn in Richtung Berlin.

Die Seniorenresidenz und die Radiologiepraxis auf dem Grundstück Heidehaus können mit dem Auto vorübergehend nur über einen ausgeschilderten Ersatzweg (U6) ab Robert Hesse-Straße erreicht werden.

Ebenfalls betroffen ist die Zufahrt zum Conti-Gelände. Sie ist von Freitag, 14. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 4. August, gesperrt. Über die Mecklenheider Straße geht es weiter auf den Jädekamp.

