Auf Rollen durch die Stadt: Nächste Runde von „Skate by Night“ in Hannover am Mittwochabend

Hannover. Spielt das Wetter mit? Zahlreiche Skaterinnen und Skater wollen sich am Mittwoch, 30. August, wieder auf Rollen auf den gemeinsamen Weg machen. Es heißt einmal mehr „Skate by Night“ in Hannover, diesmal geht’s ab 20 Uhr auf einen 22 Kilometer langen Rundkurs vom Klagesmarkt zum Flughafen nach Langenhagen und zurück.

Für den Abend ist aktuell leichter Regen vorhergesagt. Wird die Veranstaltung nicht noch abgesagt, treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 18 Uhr am Klagesmarkt. Das Starterbändchen kostet 3 Euro. Wer keine Skates hat, kann sich dort auch welche leihen. Und wer am Abend in der City unterwegs ist, muss zwischen 18 und 22 Uhr mit Verkehrsstörungen rechnen.

Rundkurs vom Klagesmarkt zum Flughafen und zurück

Vom Startpunkt am Klagesmarkt führt die Route über Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße, Königsworther Platz, Nienburger Straße, Herrenhäuser Straße, Schaumburgstraße, Haltenhoffstraße, Burgweg, Rehagen, Mogelkenstraße, Schulenburger Landstraße, Beneckeallee, Alt Vinnhorst, Vinnhorster Straße, Hauptstraße, Alt Godshorn, Hermannsburger Straße, Hessenstraße und Münchner Straße zur Fertighauswelt am Flughafen Hannover, wo es eine Pause gibt.

Über Hessenstraße, Hermannsburger Straße, Alt Godshorn, Hauptstraße, Vinnhorster Straße, Alt Vinnhorst, Industrieweg, Vahrenwalder Straße, Hamburger Allee und Celler Straße geht es anschließend zurück zum Klagesmarkt.

