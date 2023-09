﻿Edeka, H&M, Saturn und weitere Händler betroffen: Verdi ruft am Dienstag zum Streik auf

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag, 5. September, rund 1500 Beschäftigte des Einzel- und Großhandels in Niedersachsen und Bremen zum Streik auf. In Hannover sind Kundgebungen und Demonstrationen in der Innenstadt geplant. Je nachdem, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Streikaufruf folgen, könnte es zu Verzögerungen beim Einkaufen kommen. Nach Einschätzung der Gewerkschaft werden sich unter anderem Beschäftigte von Edeka, Kaufland, H&M, Primark, Saturn und Marktkauf am Arbeitskampf beteiligen.

Für Hannover ist geplant, dass sich die Streikenden vormittags zu einer großen Kundgebung mit anschließender Demonstration auf dem Goseriedeplatz treffen. Beginn ist um 10.30 Uhr. Im Laufe des Demozuges soll es Zwischenkundgebungen vor dem Unternehmensverband AGA (Königstraße 9, gegen 11 Uhr) und kurz darauf vor dem Handelsverband Deutschland (Hinüberstraße 16, HDE) geben.

Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Der Tarifvertrag soll 12 Monate laufen. Außerdem fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro. Weiter verhandelt wird am 22. September.

