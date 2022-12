﻿Eiszeit in Hannover bald vorbei – Tauwetter in Sicht

Minus zehn Grad waren es in der Nacht zu Dienstag in Hannover. Doch mit der Eiszeit ist es bald vorbei. Tauwetter zieht auf – und die Hoffnung auf weiße Weihnachten schwindet.

Noch ist es an der Schleuse in Limmer winterlich eisig. Doch Tauwetter ist in Sicht.

Hannover. Eiszeit in der Region Hannover: Auf bis zu minus 10 Grad fielen die Temperaturen in der Nacht zu Dienstag. Noch kälter war es im Harz: Minus 22,5 Grad waren es im Oberharz am Brocken-Stiege.

Doch spätestens in der kommenden Woche soll es das gewesen sein mit den eisigen Temperaturen: Tauwetter zieht auf. Laut Wetteronline liegen die Temperaturen spätestens ab Dienstag wieder im Plus-Bereich – auch in den Nächten. Bis dahin wird es jetzt in der Region Hannover wieder jeden Tag etwas wärmer.

Und wie sieht es Weihnachten aus? Gibt es Schnee? Nicht, wenn es nach der Langzeit-Prognose von Wetteronline geht. Die sagt für die Feiertage fünf bis neun Grad voraus, an Heiligabend soll es regnen.

