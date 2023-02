﻿Umstellung wird verschoben – und teurer: Erst Mitte des Jahres fahren Elektrobusse auf allen City-Linien

Niedersachsen liefert erste Hilfsgüter: Bundeswehrmaschinen sollen von Wunstorf aus am Sonntag in Richtung Türkei starten

Erste Hilfslieferungen des Landes Niedersachsen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sind am späten Sonnabendabend am Fliegerhorst in Wunstorf angekommen. Drei Bundeswehrmaschinen mit Zelten, Feldbetten und Decken sollen bereits am Sonntag in Richtung Türkei starten.