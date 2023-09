Für die einen ist es ein Familientreffen, für die anderen Hilfe bei der Kaufentscheidung: Die Besucherinnen und Besucher der E-Days bei der Madsack Mediengruppe in Hannover-Bemerode müssen von der neuen Technologie nicht mehr überzeugt werden.

Hannover. Für Nicola und Frank Wunderlich sind die E-Days so eine Art Familientreffen. Schon im vergangenen Jahr waren Bruder und Schwester bei den Tagen der Elektromobilität auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe. In Hannover-Bemerode werden die neuesten Modelle von E-Autos, E-Rädern und E-Rollern gezeigt – und dabei Tausende Besucher erwartet. Auf insgesamt 17.000 Quadratmetern in und an der Alten Druckerei in Hannover-Bemerode können sich Besucher und Besucherinnen an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr die Modelle anschauen und direkt bei Probefahrten testen.