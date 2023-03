Schulzentrum Am Spalterhals Schulzentrum Am Spalterhals

Nach dem Reizgas-Vorfall am Schulzentrum Am Spalterhals in Barsinghausen ermittelt die Polizei gegen mehrere Schülerinnen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Lisa-Tetzner-Schule bleibt auch am Mittwoch noch geschlossen. Die Stadt hat Luftmessungen im betroffenen Gebäudetrakt veranlasst.