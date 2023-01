﻿Nachbarn haben verloren: „Eleonorenhof“ in Hannover-Linden wird gebaut

Angst vor Verschattung der Gärten im Gilde-Carré in Linden-Mitte: Über zwei Instanzen zogen sich die Klagen gegen die geplante Bebauung an Gartenallee und Eleonorenstraße, wo das Volksbank-Gebäude abgerissen ist. Der Protest blieb ohne Erfolg: Dort startet jetzt der Bau von 65 Wohnungen.

Hannover. Fast 40 Einsprüche im Zuge des Bauantragverfahrens und mehrere Dutzend Klagen gegen die Baugenehmigung: Die Bewohnerinnen und Bewohner in beschaulichen Gilde-Carré in Linden-Mitte sind Sturm gelaufen gegen ein aus ihrer Sicht zu hohes Neubauprojekt in ihrer Nachbarschaft. Der Protest blieb ohne Erfolg. Der Baustart auf dem Gelände der ehemaligen Volksbank startet in Kürze.

Klagen aus dem Gilde-Carré: Angst vor Verschattung

Bis zu 22 Meter hoch soll das Hauptgebäude des Neubauareals werden, das ein Braunschweiger Immobilienunternehmen auf dem Grundstück zwischen Gartenallee, Eleonorenstraße und Minister-Stüve-Straße errichten lässt. Das hohe Haus steht genau südlich vom Gilde-Carré, der Kettenhaussiedlung auf dem ehemaligen Brauereigelände Lindens. Die Bewohner fürchteten Verschattung und dass ihnen künftig fremde Menschen in den Garten schauen können. Vor Gericht aber scheiterten sie in zwei Instanzen.

„Wir hätten uns sehr gewundert, wenn man mit solchen Argumenten das Bauen in der Stadt verhindern könnte“, sagt Immobilienentwickler André Lebelt, der den Bauherrn bei dem Projekt berät. Richtig sei, dass es auf zwei Grundstücken eine leichte Verschattung auf dem Rasen geben könne – „für zwei Sonnenstunden, und natürlich nicht im Sommer, wenn die Sonne hoch steht“, sagt Lebelt.

Eleonorenhof: 65 neue Wohnungen für Linden

Das Gilde-Carré ist eine sehr privilegierte Wohnlage: eine Art Einfamilienhaussiedlung mitten in einem urban bebauten Kernstadtteil. Für Hannover war diese besondere Bebauung des Brauereiareals ein Experiment zur Jahrtausendwende, als den Städten ein Schrumpfen vorhergesagt wurde. Stadtverwaltung und die Wohngenossenschaft Ostland wollten damals testen, ob sich mit solchen Wohnformen Familien in der Stadt halten lassen.

Die Volksbank-Gebäude sind schon abgerissen: Das Baufeld zwischen Gartenallee (links), Eleonorenstraße (vorne) und Minister-Stüve-Straße (rechts hinten). © Quelle: Ilona Hottmann

„Viele fanden es aber sehr befremdlich, dass jetzt aus solch einem elitären Wohnquartier heraus Klagen kommen, wenn in der Nachbarschaft die stadttypischen, verdichteten Wohnungen gebaut werden sollen“, sagt Lebelt. Auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg schreibt in seinem Urteil unmissverständlich, dass Bewohner einer kleinteiligen Siedlungen mitten in einer Großstadt nicht erwarten könne, das ringsherum ebenfalls kleinteilig gebaut wird. „Damit hat das Gericht die Rechtsauffassung des Baudezernats bestätigt“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Lebelt weist auf den Effekt für den Wohnungsmarkt hin. „65 Wohnungen sollen entstehen, da finden etwa 120 bis 150 Menschen Platz, und viele von ihnen werden dabei auch Wohnungen in Linden frei machen – das ist doch gut für den Stadtteil“, sagt der Immobilienentwickler.

Blockrandbebauung und ein Kopfbau

Die Gilde-Carré-Bewohnenden allerdings machten geltend, dass sie beim Kauf ihrer Bungalows nicht ahnen konnten, dass das relativ niedrige Volksbank-Gebäude jemals abgerissen werden würde und dort höher gebaut wird. Juristisch hatten sie das Nachsehen, weil es für das fragliche Grundstück keinen Bebauungsplan gab. Das Baurecht sieht dann vor, dass man sich an den umliegenden Häusern orientiert. Und das haben die Architekten Ahrens Grabenhorst offenbar zur Zufriedenheit des Gerichts getan.

Ansicht von der Minister-Stüve-Straße: Ganz links sind die Kettenhäuser des Gilde-Carrés zu erkennen, darüber wölbt sich im Hintergrund das Ihme-Zentrum. © Quelle: Architekten Ahrens & Grabenhorst

Fünf Häuser entstehen. Das Ensemble bildet die für Gründerzeitstadtteile wie Linden typische Blockrandbebauung und schließt seitlich an die Bauhöhen der Nachbarhäuser an. Nur der prominente Kopfbau ragt, ähnlich wie beim Tak am Küchengartenplatz oder beim Capitol am Schwarzen Bären, als Landmarke erhöht heraus. Sein über drei Etagen gewalmtes Dach ist es, das den Nachbarn Schattenangst bereitete.

KfW-40-Standard und große Balkone

Das Projekt soll in Kürze vor Bezirksratsmitgliedern vorgestellt werden. Geplant sei ein Effizienzstandard nahezu wie beim Passivhaus, sagt Lebelt. Große Balkone und Loggien sowie ein grüner Innenhof machten das Wohnhaus attraktiv, im Erdgeschoss ist eine Gewerbeeinheit geplant, vielleicht ein Restaurant.

Im Internet gibt es bereits die Möglichkeit, ein paar Grundinformationen einzusammeln und sich bei Interesse an einer Wohnung registrieren zu lassen. Bislang aber existieren noch keine Preisinformationen. "Angepeilt ist, den Bau 2025 bezugsfertig zu haben", sagt Lebelt. Der Rohbauauftrag sei gerade vergeben. Wenn nicht ständig weitere Krisen kämen, werde man das Datum schaffen.