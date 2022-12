﻿Mal keinen Weihnachtsstress: Elli Wehrmann und Alexej Konikov eröffnen für einen Tag Popup-Store in Hannover

Kurz vor Weihnachten auf Geschenkesuche von Geschäft zu Geschäft jagen? Das will Unternehmerin Elli Wehrman (36) für sich nicht – und andere auch nicht. Deshalb öffnet sie nun mit „Rocket Lounge“-Betreiber Alexej Konikov (34) am 22. Dezember für einen Tag einen Weihnachts-Popup-Store am Kröpcke.

Hannover. Es war eigentlich eine ganz harmlose Frage, die Elli Wehrman (36) neulich gestellt bekommen hat: „Hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?“ Hat die Konditorin von „Mundus“ nämlich noch nicht. „Ich habe mich schon gesehen, wie ich am letzten Tag auf den letzten Drücker durch die Geschäfte hetze und dann schlechte Laune bekomme.“ Damit ihr – und vielen anderen auch – das nicht passiert, hat sie sich mit Alexej Konikov (34) etwas überlegt: einen Weihnachts-Popup-Store mitten in der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Machen mit: Torben Paradiek, Greta Döring, Olaf Fleischer mit Aylin Zahedi (vorne links) und Roxanne O’Brien (vorne rechts). © Quelle: Nancy Heusel

Weiß, was Hunde mögen: Aylin Zahedi vertreibt Leinen und Halsbänder, Hündin Luna guckt noch etwas skeptisch drein. © Quelle: Nancy Heusel

Am 22. Dezember öffnet das "X-mas Popup Shopping" in der Rocket Lounge am Kröpcke (Rathenaustraße 21, war früher mal Fanshop von Hannover 96) für einen Tag. Von 10 bis 22 Uhr können Schenkfreudige in dem 150 Quadratmeter großen Geschäft, das Konikov seit März dieses Jahres für solche und ähnliche Aktionen vermietet, Produkte aus Hannover einkaufen. 18 Unternehmerinnen und Unternehmer begeisterte Netzwerkerin Wehrmann für die Idee. Mit dabei sind unter anderem Torben Paradiek (39) mit seinem "Niemand"-Gin, Roxanne O'Brien (39) von "Balloon Fantasy", die Schmuckdesignerin Greta Döring (36), Aylin Zahedi (30, war 2017 mal "Shopping Queen"), die stylische Hundeleinen entwirft, außerdem Beautydoc Olaf Fleischer (41) der Gutscheine für Behandlungen und Hyaluron Serum in den Popup-Ring wirft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Von Hannoveranerinnen und Hannoveranern“

„Ein Allheilmittel“, ruft Wehrmann entzückt und fährt sich mit einem Augenzwinkern durchs Gesicht. Von ihr aus der Backstube gibt es Keksboxen, außerdem Kuchen, den man im Popup-Store verputzen kann, während man darauf wartet, dass die Geschenke hübsch eingepackt werden. „Von Hannoveranerinnen und Hannoveranern für Hannoveranerinnen und Hannoveraner!“, bringt die Unternehmerin auf den Punkt. „Und hier steht man garantiert nicht in der Schlange. Wenn doch: Glühwein haben wir auch da.“

Wer mag, kann sich an dem 22. Dezember auf der Instagramseite von Mundus angucken, was es so gibt und sich sogar etwas auf Wunsch liefern lassen. So stressfrei kann Weihnachten doch kommen.