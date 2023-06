﻿Stau beim Elterngeld: Kriegen Eltern in Hannover bald Abschlagszahlungen?

Hannover. Bekommen Eltern in Hannover jetzt doch Abschlagszahlungen, bevor sie zum Teil monatelang auf die Auszahlung des Elterngeldes warten müssen? Eine solche Entlastung sieht jedenfalls ein Antrag von SPD, Grünen und CDU im Jugendhilfeausschuss vor. Die Ratsfraktionen haben es der Verwaltung aufgegeben zu prüfen, ob ein Teil des beantragten Elterngeldes – beispielsweise der Mindestbetrag in Höhe von 300 Euro oder 150 Euro im Falle von Elterngeld plus – bereits nach einer ersten Sichtung der vollständig ausgefüllten Elterngeldanträge ausgezahlt werden kann. Auf Elterngeld haben Eltern einen Anspruch, wenn sie weniger Einkommen haben, weil sie nach der Geburt des Kindes zeitweise weniger oder gar nicht arbeiten.

Gute Erfolgsaussichten für Abschläge?

Die Erfolgsaussichten des Antrags sind vermutlich gar nicht so schlecht. Bereits 2019 hatte die damalige rot-grün-gelbe Ampelfraktion Abschlagszahlungen ins Spiel gebracht, wenn Eltern zu lange auf das ihnen zustehende Elterngeld warten mussten. Der damalige Antrag wurde zwar von der Verwaltung mit der Begründung abgelehnt, dass Vorabzahlungen ohne genaue Prüfung des Antrags verwaltungstechnisch unmöglich seien. Ein Mindestgeld in Höhe von 300 Euro – also genau dem Betrag, den die Politik jetzt ins Auge gefasst hat – könne die Stadt aber auch ohne Einkommensermittlung zahlen, hieß es damals. Voraussetzung solle sein, dass alle erforderlichen Nachweise für die Auszahlung des Elterngeldes erbracht worden seien.

60 Prozent aller Elterngeldanträge sind laut Stadt fehlerhaft

Dies ist aber nach Angaben der Stadt mitnichten immer der Fall. Rund 60 Prozent der aktuell bei der Stadt eingehenden Elterngeldanträge seien so gestellt, dass keine Bewilligung und keine Abschlagszahlung erfolgen könne, weil sie nicht vollständig seien, sagte Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski in dem Ausschuss. Tatsächlich schreibt der Bund seit 1. Januar 2023 ein einheitliches Formular für Elterngeldanträge vor, das deutlich umfangreicher und komplizierter ist als die alten Formulare. Laut Verwaltung sind es aber auch sehr einfache Dinge, an denen die sofortige Auszahlung des Elterngeldes scheitert – zum Beispiel die fehlende Unterschrift von beiden Elternteilen, ein fehlender Geburtsnachweis oder eine fehlende Kontoverbindung.

Stau in der Elterngeldstelle: Neue Anträge werden immer noch zu langsam bearbeitet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In diesen rund 5000 Fällen nehme ein Mitarbeiter telefonisch, schriftlich oder per E-Mail Kontakt zu den Eltern auf. Dadurch komme es zu längeren Verfahrensdauern. Bei dieser Zeitung melden sich aber immer wieder Eltern, die ohne eigenes Verschulden durch die verzögerten Auszahlungen in Notlagen geraten. So hatte eine Mutter aus Hannover Anfang des Jahres ihren Antrag auf Elterngeld eingereicht – und erst zwei Monate später vom Amt mitgeteilt bekommen, dass sie ein veraltetes Formular verwendet habe und alles noch einmal ausfüllen müsse. Zu diesem Zeitpunkt verfügte sie über keinerlei Einkommen mehr. Mittlerweile hat sie das Elterngeld nach Angaben der Verwaltung ausgezahlt bekommen.

Personal in Elterngeldstelle wandert ab

Ein Grund für die zum Teil monatelangen Wartezeiten ist auch fehlendes Personal in der Elterngeldstelle. 18 Mitarbeiter hat die Verwaltung nach eigenen Angaben in den vergangenen dreieinhalb Jahren für das Elterngeld eingestellt. Aktuell seien nur noch fünf von ihnen im Sachgebiet tätig. Die Beschäftigungsdauer habe zwischen wenigen Tagen und drei Jahren gelegen. Gründe für die Abgänge seien unter anderem Angebote von unbefristeten oder höher dotierten Stellen, Schwangerschaften, Beschäftigungsverbot und Elternzeit gewesen.

