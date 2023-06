﻿Empfang der Region Hannover: 300 Gäste aus Politik, Sport und Wirtschaft  

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat am Donnerstag rund 300 Gäste aus Politik, Sport, Wissenschaft und Wirtschaft empfangen. Die Region habe die Energiekrise 2022 mit Erfolg gemeistert, so Krach.

Hannover. Ins Gespräch kommen, netzwerken, geselliges Beisammensein, und das bei bestem sommerlichen Wetter: Die Region Hannover hat am Donnerstagabend gut 300 Gäste aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, aus der Wirtschaft, dem Sport, von Wohlfahrtsverbänden, Vertreter der Hochschulen sowie Handel und Industrie im Innenhof des Regionshauses an der Hildesheimer Straße begrüßt – wieder als nachgeholter Neujahrsempfang, den die Behörde erstmals 2022 in den Frühling verlegt hatte.