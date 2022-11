﻿Ende bei Conrad Electronic in Hannover: „Es geht auch ein Stück Familie verloren“

Auf wenige Regale und ein paar Restposten war am Sonnabend das einst üppige Angebot von Conrad Electronic an Hannovers Steintor geschrumpft. Das Aus des Spezialisten trifft Mitarbeiter und Kunden, die eines ganz besonders vermissen werden.

Aus und vorbei: Am Sonnabend öffnete Conrad Electronic zum letzten Mal an Hannovers Steintor.

Hannover. Nur noch zwei schmale Gänge sind vom Paradies für Bastler und Technikfans geblieben. Letzter Tag für den Elektronikspezialisten Conrad am Steintor. „Alles muss raus“ steht draußen auf den Schildern. Drinnen ist aber um kurz nach 11 Uhr am Sonnabendmorgen schon so gut wie alles raus. Was noch da ist, haben die Mitarbeiter in wenige Regale geräumt. Der Großteil der Filiale ist gesperrt. Ein Mann greift bei 80 Prozent Rabatt nahezu alles, was das Angebot noch hergibt. „Ich nehme den Rest“, sagt er. Er komme auch aus der Branche. Mehr möchte er nicht preisgeben.

Und so stapeln sich Dinge in seinem Einkaufswagen, deren Namen kaum einem Laien etwas sagen. Schukokupplungen mit Tülle oder UAE-Abdeckungen in polarweiß. Ein paar Drohnen-Akkus liegen auch noch herum, bis der wohl letzte Großeinkäufer bei Conrad zugreift. Bis zum Schluss gibt es freundliche Beratung und Hilfe beim Einpacken von den Mitarbeitern.

„Das war nicht nur mein Beruf, das war auch mein Hobby“

„Das war nicht nur mein Beruf, das war auch mein Hobby“, erzählt einer von ihnen. Wie es für ihn weitergehe, wisse er nicht. Ein paar Jahre müsse er noch bis zur Rente überbrücken. Verloren ginge nicht nur der Arbeitsplatz, sondern „auch ein Stück Familie“. Der Zusammenhalt in der Belegschaft sei schon etwas Besonderes gewesen.

Ein anderer Mitarbeiter holt aus dem Büro einen Zeitungsbericht von der Eröffnung im Jahr 1999 – eingerahmt hinter Glas. Er fragt sich auch, wie es mit Hannovers Innenstadt weitergehen soll: „Wollen wir hier nur noch Fressläden und Friseursalons haben?“

Conrad will nur noch Online handeln

Draußen steht zwar auf einem Schild, dass man weiter für die Kunden da sei. Damit meint Conrad Electronic allerdings wohl, dass man im Internet weiterhin Produkte anbieten will. Dort werden viele Kunden aber wohl nicht finden, was sie in der Filiale am Steintor suchten. „Die Menschen, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen, werden fehlen“, berichtet Lars Schrieve, der regelmäßig bei Conrad eingekauft hat.

Er betreibe Plastikmodellbau, bastele vor allem gerne Raumschiffe. Und die habe er gerne mit Licht in Szene gesetzt. Schaltkreise, Kabel, LEDs – sowas habe er in dem Laden am Steintor gekauft. „Ich hasse es, im Internet zu bestellen“, erzählt Schrieve.

„Die Mitarbeiter wussten wirklich, wovon sie reden“

Der Laden am Steintor war vor allem ein Anlaufpunkt für Bastler und Technikfans. Schüler und Lehrer kauften dort Leiterplatten und was man sonst so für den Unterricht benötigt. Wer etwas mehr Ahnung mitbrachte, fand bei Conrad für wenige hundert Euro alles, was er brauchte, um selbst eine Alarmanlage am Haus zu installieren.

Auch Daniel Borsuk wird Conrad Electronic vermissen. Er bezeichnet sich als „Gelegenheitsbastler“ und schätzte die „große Auswahl und die gute Beratung im Geschäft. Die Mitarbeiter wussten wirklich, wovon sie reden“.

Wird das Geschäft vermissen: Daniel Borsuk fühlte sich bei Conrad gut beraten. © Quelle: Christian Behrens

Kommt nach Conrad ein Freizeitangebot in den Laden?

Sein letzter Besuch im Laden war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Um 11.30 Uhr gab es am Sonnabend nichts mehr, was Borsuk hätte gebrauchen können. Conrad will sich neben dem Online-Geschäft nur noch um Businesskunden kümmern.

Wer nach dem Elektronikhändler in die Räume am Steintor einziehen wird, stand zuletzt noch nicht fest. „Möglicherweise wird es etwas aus dem Freizeitbereich“, kündigte Alexander Schreiber an, dem die Immobilie zusammen mit seinem Bruder Nicolai gehört.

Von Christian Bohnenkamp