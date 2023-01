﻿Ende der Isolationspflicht: So reagieren hannoversche Unternehmen

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fällt bald, auch die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion läuft aus. Und das Testen wird in den meisten Fällen aus dem eigenen Geldbeutel zu zahlen sein. Was bedeutet das für die Testanbieter in der Region Hannover? Und was ist mit Kliniken und Heimen?