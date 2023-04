﻿Ende der Umweltzone in Hannover: Aber in einigen Jahren droht schärfere Plakettenregelung

Hannover. Die Umweltzone ist ab 1. Januar 2024 Geschichte, aber eine Plakettenregelung könnte in ein paar Jahren erneut drohen. „Wir rechnen damit, dass die EU ihre Schadstoff-Grenzwerte in den nächsten Jahren herunterschraubt, womöglich in 2030“, sagte Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung des neuen „Luftreinhalteplans“. Sinken die zulässigen Werte, könnte Hannovers Luft plötzlich wieder schmutziger sein als erlaubt – und die Stadt wäre gezwungen, erneut Autos mit hohen Emissionen die Einfahrt in die City verbieten. „Wir würden dann nur die modernsten Dieselfahrzeuge hineinlassen“, sagte der städtische Umweltplaner Dirk Schmidt.

Hannover hält Grenzwerte ein

Derzeit ist Hannover weit davon entfernt, aktuelle Grenzwerte zu überschreiten. Maßgeblich ist die Konzentration von Stickstoffdioxid, einem gesundheitsschädlichen Gas, das vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen wird. Der EU-Grenzwert liegt derzeit bei 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid im Jahresmittel. Seit 2020 liegen die Messwerte in Hannover darunter. Das werde auch künftig so sein, hat das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim errechnet. „Die Fachleute haben die ungünstigsten Umstände in ihre Kalkulationen einfließen lassen“, sagt Schmidt. Ergebnis: Selbst wenn die Umweltzone aufgehoben wird und wieder mehr Autos mit höheren Emissionen in die Stadt fahren, bleiben die Schadstoffwerte im grünen Bereich.

Abschied: Die Umweltzonen-Schilder werden Anfang kommenden Jahres abmontiert. © Quelle: Philipp Von Ditfurth

Stadt bedauert Abschied vom Plakettenzwang

„Die Umweltzone ist das schärfste Schwert im Kampf gegen Luftverschmutzung“, sagt Ritschel. Mit einem gewissen Bedauern verabschiedet sich die Stadt zum 1. Januar 2024 vom Einfahrverbot für Autos mit hohem Schadstoffausstoß. „Gerne hätten wir die Regelung fortgeführt, um die Luft in Hannover so sauber wie möglich zu halten und die Lebensqualität zu verbessern“, sagt die Dezernentin. Aber rechtlich sei man jetzt zu diesem Schritt gezwungen.

Seit 2008 gilt die Plakettenregelung in Hannover – und sie war von Anfang an umstritten. Etliche Fahrer älterer Autos durften plötzlich nicht mehr in die Innenstadt fahren. Vor allem Dieselfahrzeuge waren betroffen. Aber hat die Umweltzone wirklich dazu beigetragen, die Luft sauberer zu machen? Oder waren es vielmehr neue, schadstoffärmere Motoren, mit denen im Laufe der Jahre immer mehr Autos bestückt wurden? Die Stadt betont, dass die Umweltzone nachweislich einen Effekt hatte.

Kontrolle: Luftmessstationen wie hier in der Göttinger Straße bleiben bestehen. © Quelle: Philipp Von Ditfurth

Wirkung der Umweltzone

Tatsächlich registrierten die Messstationen zwischen 2010 und 2011 ein abruptes Absinken der Stickstoffdioxidwerte. Damals wurde die Umweltzone scharf gestellt und nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette zugelassen. Zwischen 2014 und 2015 schnellten die Werte wieder hoch. Grund sei der Dieselskandal um manipulierte Abgaswerte gewesen, heißt es vonseiten der Stadt.

Ein weiterer gängiger Vorwurf lautet, dass die Stadt zu viele Ausnahmen vom Plakettenzwang genehmige. Das stimme nicht, sagt Umweltplaner Schmidt. Lediglich ein Bruchteil aller Fahrzeuge bekomme eine Sondererlaubnis. Im vergangenen Jahr seien es nur 403 Ausnahmen gewesen.

Tendenz abwärts: Die Messdaten der Station in der Göttinger Straße ("Verkehrsstation") zeigen ein Absinken der Stickstoffdioxid-Konzentration im Laufe der Jahre. Die "Hintergrundstation" auf dem Lindener Berg - abseits des Verkehrs - zeigt kontinuierliche Werte. © Quelle: Stadt Hannover

„Hannover ist kein Luftkurort“

Ob Hannovers Innenstadt in ein paar Jahren erneut zur Umweltzone erklärt wird, hängt nicht nur von strengeren EU-Vorschriften ab, sondern auch davon, wie die Stadt weiterhin gegen Luftverschmutzung vorgeht. „Hannover ist kein Luftkurort geworden, nur weil die Umweltzone entfällt“, sagt Ritschel. Daher werde man alles tun, um vor allem den Autoverkehr einzudämmen. Der aktualisierte Luftreinhalteplan sieht viele Maßnahmen vor, die bereits unter dem Stichwort Verkehrswende firmieren, etwa den Ausbau von Velorouten und die Förderung des Bus- und Bahnverkehrs. Möglicherweise kommt Hannover dann um einen weiteren Plakettenzwang herum.