﻿Entscheidung endgültig: Die Hindenburgstraße kann umbenannt werden

Die Hindenburgstraße im Zooviertel darf in Loebensteinstraße umbenannt werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg in einem Beschluss am Dienstag mitgeteilt und damit den Berufungsantrag von drei Klägern gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover abgelehnt.

Hannover. Grünes Licht für die Umbenennung: Der 10. Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg hat am Dienstag höchstrichterlich entschieden, dass die Hindenburgstraße im Zooviertel künftig Loebensteinstraße heißen darf. Damit hat das Gericht den Antrag auf Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover von drei Anliegern abgelehnt. Der Stadtbezirksrat Mitte hatte sich im März 2021 für die Umbenennung ausgesprochen – wegen der Verstrickungen Paul von Hindenburgs mit dem nationalsozialistischen Regime. Die Anlieger waren dagegen der Meinung, dass nicht der Bezirksrat, sondern der Rat der Stadt Hannover aufgrund der Bedeutung für diese Umbenennung zuständig sei.

Dieser Auffassung ist das OVG Lüneburg nicht gefolgt. Laut dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) liegt die Zuständigkeit bei Straßenumbenennungen allein beim Stadtbezirksrat. Für die Zuständigkeit komme es nur darauf an, so der 10. Senat in seiner Begründung, dass die Straße ausschließlich im Stadtbezirk liege. Dies sei bei der Hindenburgstraße der Fall. Zudem hätten die Kläger nicht dargelegt, dass der Stadtbezirksrat Mitte die persönlichen und geschäftlichen Belange übersehen oder fehlerhaft gewichtet habe. Die insgesamt drei Kläger sind in der Straße geschäftlich ansässig beziehungsweise Eigentümer eines Grundstücks.

Unzumutbare finanzielle Aufwendungen nicht erkennbar

Die mit einer Straßenumbenennung üblicherweise verbundenen geschäftlichen Kosten seien vom Stadtbezirksrat außerdem ausreichend berücksichtigt worden. Unzumutbare finanzielle Aufwendungen der Kläger habe der 10. Senat in der Begründung des Zulassungsantrags auf Berufung nicht erkennen können, heißt es in der Mitteilung des Gerichts weiter. Der Beschluss sei unanfechtbar, erklärt das OVG Lüneburg.