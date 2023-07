Endlich verständlich: Was steckt hinter dem Streit Martin Kind vs. 96-Verein? Die Tiefenbohrung im HAZ-Themenpodcast

Politik

Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder (79) ist in der SPD eine Persona non grata. Nun steht sein 60-jähriges Parteijubiläum an. Sein hannoverscher Ortsverein Oststadt-Zoo will darüber abstimmen, ihm die Ehrung zu verweigern – mit einer bemerkenswerten Begründung.