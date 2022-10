﻿Enercity baut Müllofen in Hannovers Stadtbezirk Misburg-Anderten

Der Energieversorger Enercity will eine zweite Müllverbrennungsanlage in Hannover bauen. Sie soll im Stadtbezirk Misburg-Anderten auf dem Gelände der Firma Papenburg entstehen und dazu beitragen, die durch die für 2026 vorgesehene endgültige Stilllegung des Kohlemeilers in Stöcken wegfallenden Wärme- und Stromkapazitäten zu ersetzen.

Hannover. Der Energieversorger Enercity hat am Mittwoch seine weiteren Planungen für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen bekannt gegeben. Außer Geothermie und Großwärmepumpen zählt dazu auch der Bau einer Müllverbrennungsanlage auf einem Grundstück der Unternehmensgruppe Papenburg in Misburg-Anderten.

Enercity will seinen Kohlemeiler am Mittellandkanal stilllegen und braucht dafür vor allem Ersatz bei der Fernwärmeversorgung. Das Kraftwerk besteht aus zwei Blöcken, von denen der erste zum Jahresende 2024 und der zweite zwei Jahre später vom Netz gehen soll. Ursprünglich wollte sich das Unternehmen mehr Zeit lassen, hat dann aber auf Druck von Bürger- und Umweltinitiativen reagiert. Den Ausstiegskurs hat der Rat politisch abgesegnet. „Wir setzen unseren Wärmewendeplan konsequent um“, sagt die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Bald startklar: Bei der Klärschlammverbrennung in Lahe beginnt Ende des Jahres der Probebetrieb. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Klärschlammverbrennung geht Ende des Jahres in Probebetrieb

Die Kompensation für den ersten Block steht seit vergangenem Jahr fest. Dafür baut Enercity auf dem Gelände in Stöcken ein Biomassekraftwerk und will dort Abfallholz etwa aus der Bauwirtschaft verbrennen. Ebenfalls in Stöcken entsteht eine Großwärmepumpe. Bereits angeschlossen an das Fernwärmenetz ist die bestehende Müllerverbrennungsanlage auf dem Gelände der Deponie in Lahe. Sie wird von der Firma EEW betrieben, die sich seit 2016 im Besitz einer chinesischen Holding befindet. Auf einem Grundstück gegenüber baut Enercity eine Klärschlammverbrennungsanlage, die Ende des Jahres in den Probebetrieb gehen wird und ebenfalls Fernwärme liefert. Dazu kommen noch kleinere Anlagen wie etwa Blockheizkraftwerke.

Gewerbeabfälle sollen Müllofen befeuern

Die Müllverbrennungsanlage in Misburg-Anderten gehört zu den Ersatzmaßnahmen für Block 2 und soll ähnlich wie diejenige in Lahe den Bedarf von rund 55.000 Haushalten decken. „Auf dem Papenburg-Gelände entsteht Gewerbeabfall, der derzeit aus der Stadt abtransportiert wird. In Zukunft werden wir daraus Wärme für Menschen produzieren“, erklärt Zapreva. Die Planungshoheit für den Müllofen liege bei Enercity, den Bau selbst werde eine Gruppe unterschiedlicher Unternehmen umsetzen.

Investitionen in Wind- und Sonnenenergie Enercity investiert nicht nur in Hannover. Im ersten Halbjahr 2022 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 95 Millionen Euro vor allem in Windkraft- und Solarstromprojekte gesteckt. Im Bereich Photovoltaik handelt es sich dabei unter anderem um mehrere Großflächenanlagen auf Dächern. Auch bei Solaranlagen auf Freiflächen will sich Enercity engagieren. In Zethau in Sachsen verhandelt der Energieversorger derzeit mit der Gemeinde und mit Anwohnern und Anwohnerinnen über eine 100 Hektar großen Fläche und will im Erfolgsfall 100 Millionen Euro investieren. Ein zweites größeres Vorhaben beginnt aktuell im Landkreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Dort entsteht für 72 Millionen Euro ein Windpark mit zehn Rotoren, der den Strombedarf von 38.000 Haushalten decken wird.

Zweites wichtiges Vorhaben ist die Nutzung von Geothermie in größerem Stil. Dazu hat sich Enercity mit dem Unternehmen Eavor zusammengetan. Die Düsseldorfer wollen die Wärme aus 3000 bis 3500 Metern Tiefe gewinnen. Seit zwei Jahren laufen entsprechende Voruntersuchungen, und zwar laut Enercity erfolgreich. Den Standort nennt das Unternehmen vorerst noch nicht.

Ein ähnliches Vorhaben auf dem Gelände der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Groß-Buchholz war vor zehn Jahren gescheitert. „Unser Projekt basiert auf einer anderen Technologie. Wir holen kein warmes Wasser an die Erdoberfläche, sondern schaffen ein geschlossenes und regelbares Wärmekreislaufsystem“, erklärt Zapreva.

Arbeiten an der Wärmewende: Enercity-Chefin Susanna Zapreva und Finanzvorstand Marc Hansmann. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Gesamtinvestitionen liegen bei einer Milliarde Euro

Zum Maßnahmenpaket zählen außer Müllverbrennung und Geothermie noch drei weitere Großwärmepumpen. Zwei davon lässt Enercity in Herrenhausen bauen, und zwar am städtischen Klärwerk und am ehemaligen Heizkraftwerk. Standort für die dritte Anlage ist das Heizkraftwerk in Linden. Als vierten Baustein will Enercity Industrieabwärme nutzen, wobei dieser Punkt bislang am wenigsten konkrete Formen angenommen hat. „Er befindet sich immer noch in der Phase der Machbarkeitsprüfung“, teilt Zapreva mit.

Das Gesamtpaket für den Kohleausstieg hat seinen Preis. Nach eigenen Angaben investiert Enercity für die neuen Anlagen rund eine Milliarde Euro.