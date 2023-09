Sporttutorium und Eliteschule

Doppelfest an der KGS Hemmingen: Per Mertesacker schickt einen Videogruß aus London

Sporttutorium und DFB-Eliteschule in einem: Das gibt es in Niedersachsen nur an der KGS Hemmingen. Zum Doppelfest schickte auch der frühere KGS-Schüler und Fußball-Weltmeister Per Mertesacker einen Videogruß aus London.