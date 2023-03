﻿Enercity: Preisbremsen bei Gas und Strom in vielen Fällen nicht nötig – Tarife sollen „stabil“ bleiben

Derzeit ist viel von der Strom- und der Gaspreisbremse die Rede. In Hannover ist da in den meisten Fällen der kommunale Energieversorger Enercity zuständig. Doch nur bei einem Teil der Kunden wird die Bremse Wirkung zeigen. Das liegt an der Tarifstruktur. Vorerst sollen die Preise auch „stabil“ bleiben. Bei der Informationspolitik läuft indes nicht überall alles ganz glatt.

Hannover. Beim kommunalen Energieversorger Enercity in Hannover kommen die Preisbremsen überwiegend nicht zum Tragen, „da die Grundversorgungstarife für Strom und Gas unterhalb der Preisbremsen lagen und liegen“, heißt es auf Anfrage.

Kunden in Sondertarifen (also etwa mit vereinbarten längeren Laufzeiten und Preisgarantien), deren Preise so hoch sind, dass die Preisbremsen anzuwenden sind, „werden mit einem persönlichen Schreiben informiert – auch zum Thema Abschläge“.

Nicht jeder zur gleichen Zeit informiert

Da die Verträge nicht alle zum gleichen Termin gestartet sind oder enden und so auch die Jahresabrechnung nicht für alle Kunden gleich ist, erhalten die einen ihre Jahresrechnung und die Vorschläge für die künftige Abschlagshöhe gewöhnlich zu anderen Zeiten als andere Kunden.

Laut den Verordnungen zur Gas- und Strompreisbremse mussten die Energieversorger jedoch alle ihre Kunden bis 1. März über die Entlastung informieren, insbesondere „als wichtigste Information die bisherige und die ab dem 1. März 2023 vorgesehene Höhe der vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung“ mitteilen. Zudem muss die Höhe der individuellen Entlastung mitgeteilt werden.

Verbände zu Verzögerungen: Auf jeden Fall Gutschriften

Vom Verband kommunaler Unternehmen heißt es dazu: Selbst wenn es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Energiepreisbremsen kommen sollte, würden „Alle ihre Entlastungen bekommen.“ Die Stadtwerke müssten viele Tarife und Ausnahmefälle beachten und seien bei der Anpassung der Abrechnungsprogramme auf ihre IT-Dienstleister angewiesen. Ähnlich sieht das der Deutsche Städtetag – und sollten die Informationen verzögert eintreffen und Abschläge nicht termingerecht angepasst worden sein, werde es „auf jeden Fall Gutschriften geben“.

Von Enercity heißt es dazu: „Die Schreiben sind auf den Weg gebracht und sollten den überwiegenden Teil unserer Kundinnen und Kunden bereits erreicht haben.“

Preise sollen „stabil“ bleiben – vorerst

Enercity bezeichnet seine aktuellen Grundversorgungstarife als „sehr stabil“ und „sehr attraktiv im Markt“ – und das „über die gesamte Krise hinweg“. Das soll vorerst so bleiben: „Derzeit sind keine Anpassungen geplant“, heißt es – und damit seien dann auch keine Abschlagsänderungen erforderlich. Allerdings gelte: „Wie immer beobachten wir den Markt“ – und daher gibt es keine Aussage, wie lange die Tarife „stabil“, also unverändert bleiben.

„Kunden müssen nichts tun“

Anscheinend kommen die Enercity-Kunden inzwischen klar mit dem Thema der Entlastung bei Energiekosten: Während es im vergangenen Jahr angesichts der Diskussionen dazu „ein erhöhtes Informationsbedürfnis unserer Kundinnen und Kunden“ gegeben habe, verzeichnet Enercity hier, dass das „inzwischen wieder nachgelassen“ hat.

Enercity weist darauf hin, dass die Kunden nichts tun müssten, um in den Genuss der Entlastung (Dezember-Soforthilfe, Preisbremse) zu kommen: Wer etwa einen Vertrag mit Einzugsermächtigung hat, bei dem wurde laut Enercity „der Abschlag ausgesetzt. Erfolgt die Abrechnung via Nebenkosten an den Vermieter, wird dies in der Regel in der Jahreskostenabrechnung vom Vermieter berücksichtigt.“

Verbraucherschützer: Auf jeden Fall kontrollieren!

Verbraucherschützer empfehlen freilich: Auf jeden Fall die Abschlagshöhen und Abrechnungen des Energieversorgers oder Vermieters kontrollieren. Die Dezemberhilfe dürfte in den Betriebs-/Nebenkostenabrechnungen für 2022 auftauchen, also irgendwann in diesem Jahr. Ausführliche Infos und einen Abschlagsrechner finden Sie auch hier.