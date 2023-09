﻿Enercity: Darum bleibt Lindens Wahrzeichen dunkel, aber die neue Zentrale illuminiert

Hannover. Ein altes Sprichwort sagt: Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Beim hannoverschen Energieversorger Enercity zeigt sich das an beiden Ufern der Ihme aktuell besonders deutlich.

Beim Heizkraftwerk am Westufer ist die beliebte Illumination, die in Linden längst Wahrzeichencharakter hat, aus Energiespargründen seit 20 Monaten ausgeschaltet. Dagegen erstrahlt der säulengetragene Eingangsbereich der neuen Enercity-Zentrale am Ostufer die gesamte Nacht hindurch in taghellem Licht. Wie passt das zusammen?

Enercity und die Illuminationen

Tatsächlich war Enercity im Februar 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine dem Aufruf der Bundesregierung gefolgt, man solle an Beleuchtungsenergie sparen, soweit sie nicht notwendig sei. Das sonst so farbenfoh angestrahlte Kraftwerk ist seitdem düster. Als Widerspruch fällt das erst auf, seit im August die neue Unternehmenszentrale nachts hell leuchtet.

Energiesparen am Heizkraftwerk: Die „Warmen Brüder“ in Linden sind seit Fenruar 2022 düster. © Quelle: Christian Behrens

Bei Enercity findet man die Gegenüberstellung zunächst nicht besonders interessant. Der Strom für die Festbeleuchtung der neuen Zentrale werde schließlich von zahlreichen Solarzellen auf dem Dach geliefert und sei damit „100 Prozent Ökostrom“, teilt ein Sprecher schließlich mit. Weil aber erstens die Photovoltaikanlage den Strom nicht nachts erzeugen kann, es also mindestens Speicherung geben muss, und weil zweitens die gleiche Begründung auch für das Heizkraftwerk gelten könnte, musste nochmal eine neue Antwort her.

Verkehrssicherungspflicht am Brunnen

Jetzt heißt es, das Licht müsse nachts angeschaltet bleiben, weil es der Beleuchtung des öffentlichen Platzes mit dem Brunnens dient – dort habe das Unternehmen Verkehrssicherungspflicht. Die Beleuchtung des Eingangsbereichs benötige wegen besonders effizienter LED-Leuchten nur gut 500 Watt, präzisiert Enercity also.

Das farbliche Anstrahlen des Heizkraftwerks in Friedenszeiten soll nach früheren Angaben von Enercity dem Stromverbrauch von zwei Staubsaugern entsprechen, also knapp 2000 Watt. Im Jahr summiere sich das auf etwa 8000 Kilowattstunden, was dem Verbrauch von vier Haushalten entspreche, hieß es im Frühjahr. Mithin verbraucht die Kraftwerkbeleuchtung also viermal soviel wie die an der Zentrale.

Hätte das Licht am Heizkraftwerk also nachts verkehrssichernde Funktion für die Ihme, dürfte es rechtlich wieder laufen. Aber wahrscheinlich nur, wenn sich zwei Lindener verpflichten würden, nachts nicht staubzusaugen.

