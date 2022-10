﻿Enercity-Pläne in Misburg: Reicht der Müll für zwei Verbrennungsanlagen in Hannover?

Zusätzlich zu Lahe will Enercity in Misburg eine zweite Müllverbrennungsanlage für Hannover bauen, um Haushalte mit Fernwärme zu versorgen. Doch reicht der Abfall überhaupt für zwei Öfen? Die Firma EEW, Betreiber in Lahe, hat Zweifel. Ohne Müllimport wird es wohl nicht gehen.

Hannover. Um die Wärmeversorgung in Hannover klimaneutral zu machen, will Enercity in Misburg auf einem Gelände der Unternehmensgruppe Papenburg eine Müllverbrennungsanlage bauen. Es wäre die zweite in der Stadt. Schon seit 2005 betreibt die Firma EEW einen solchen Müllofen in Lahe. Und dort sorgen die Enercity-Pläne für Irritationen. „Wir fragen uns aktuell schon, woher der Müll für zwei Anlagen kommen soll“, sagt Guido Lücker, der Technische Geschäftsführer in Lahe.

Dort werden aktuell pro Jahr rund 290.000 Tonnen Müll verbrannt. Zwei Drittel davon sind der Restmüll der Haushalte in Hannover, ein Drittel machen Gewerbeabfälle aus. „Die Müllmenge, die zurzeit in der Region Hannover anfällt, passt im Grunde genau zu der Größe unserer Anlage in Lahe. Wenn jetzt eine weitere gebaut werden soll, müsste auch Müll von außerhalb nach Hannover transportiert werden“, meint Lücker.