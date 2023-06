﻿Enercity will Solaranlagen in Region Hannover in diesem Jahr verdreifachen

Hannover. Der kommunale Energiedienstleister Enercity aus Hannover bleibt auf Wachstumskurs und peilt ein weiteres Rekordergebnis an. Vor allem bei der Photovoltaik sind ehrgeizige Ausbauziele gesetzt, besonders in der Heimatregion. Auch bei der Fernwärme geht es voran, wie das Unternehmen am Freitag bei der Vorstellung seines Quartalsberichts mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Photovoltaik wird bei Enercity als zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie angesehen. Allein im laufenden Jahr soll die Zahl der Anlagen in der Region gegenüber dem Vorjahr verdreifacht werden. Im ersten Quartal habe man hier bereits doppelt so viele Anlagen installiert wie im gesamten Jahr 2022.

Ziel: 60 Prozent Marktanteil

Bis 2030 will Enercity bundesweit 30.000 Solarstromanlagen auf Dächer gebracht haben, in der Region Hannover soll der Marktanteil bei Photovoltaik bis dahin auf 60 Prozent gebracht werden. Der massive Ausbau der Windenergiesparte (Enercity hat mehrere Windparks in Betrieb oder im Bau) habe dazu geführt, dass der Ökoanteil der eigenen Stromerzeugung binnen Jahresfrist von rund 38 auf fast 53 Prozent zugelegt habe. Für dieses Jahr seien für Windkraftinvestitionen 100 Millionen Euro veranschlagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorstandschefin Susanna Zapreva, sie wechselt Ende des Jahres in ihre Heimatstadt Wien, verwies darauf, dass das Unternehmen bei ihrem Amtsantritt 2016 im Jahr etwa knapp 90 Millionen Euro investiert habe. Nun seien es allein im ersten Quartal 512 Millionen Euro gewesen und es würden noch mehr werden – „darauf sind wir stolz“.

In Fernwärme sollen bis zum Jahr 2030 rund 400 Millionen Euro investiert werden. In Hannover sei etwa im März die Leitung nach Bothfeld fertig geworden, in der Oststadt stehe der Baustart noch im Juni bevor.

Umsatz auf Rekordkurs

Der Umsatz im ersten Quartal sei gegenüber dem Vorjahresquartal um mehr als zehn Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Laut Finanzvorstand Marc Hansmann sei der Zuwachs nicht vom Strom-, Gas- oder Wärmegeschäft getrieben (rückläufig), sondern „vom neuen Geschäft“. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 10,7 Prozent auf rund 93 Millionen Euro.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit knüpfe man direkt an das bisher erfolgreichste Jahr an. Man erwarte einen Jahresumsatz zwischen 8,5 und 9 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,1 Milliarden) und ein EBIT von 300 bis 400 Millionen Euro (Vorjahr: 219 Millionen). Die Zahl der Mitarbeiter sei im Jahresvergleich um 103 auf 3153 gestiegen.

HAZ