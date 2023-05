﻿Enercity-Zentrale ist fertig: Energieversorger bezieht größtes Passivhaus Norddeutschlands

Hannover. „In time, in budget“, strahlte Enercity-Vorstandschefin Susanna Zapreva, als sie aus den Händen von Hanova-Chef Karsten Klaus symbolisch den Schlüssel für die neue Konzernzentrale des Energiedienstleisters übernahm. Tatsächlich: Trotz der aktuellen Krisenhäufung ist der im November 2020 begonnene Bau pünktlich fertig geworden.

Enercity-Zentrale an der Glocksee fertig

Die Sache mit dem Budget könnte Zapreva eigentlich fast egal sein. Enercity wird auch im neuen Gebäude weiterhin nur Mieterin sein. Das Unternehmen, das den bisher genutzten Büroturm im heruntergewirtschafteten Ihme-Zentrum schnellstmöglich verlassen will, hat dem kommunalen Bauunternehmen Hanova das Baugrundstück an der Glocksee verpachtet, Hanova hat darauf den Neubau für 90 Millionen Euro von den Firmen Munte und Wallbrecht errichten lassen und vermietet ihn nun an Enercity zurück.

Draußen verleihen Säulen dem Haupteingang ein repräsentatives Image. Innen schaffen Brücken Verbindungen zwischen den Büroarealen. Kunterbunt in Enercity-Farben ziehen sie sich durchs geräumige Atrium und erlauben kurze Wege von einem Büro ins andere. „Echt fesh“, frohlockte die gebürtige Wienerin Zapreva.

Co-Working-Space und Netzwerke

2016 war sie nach Hannover gekommen und hatte sich sofort bei den Planungsteams in ihrem Haus unbeliebt gemacht, die eigentlich gerade die Konzepte zur Modernisierung der Enercity-Nachkriegsbauten auf dem Glocksee-Areal vorangetrieben hatten. Zapreva wollte lieber einen Neubau, der auch die modernen Arbeitsformen des Energiedienstleisters spiegelt. „Ich hoffe, angesichts dieses Raumerlebnisses hier nimmt mir das niemand mehr übel“, sagt Zapreva jetzt.

Imposant: Neubau der Enercity-Zentrale an der Glocksee in Hannover nach Plänen der Architekten haascookzemmrich Studio 2050 aus Stuttgart. © Quelle: Conrad von Meding

Enercity-Arbeitsdirektor Dirk Schulte berichtete von Co-Working-Spaces, Netzwerkräumen, Kantine und Fitnessbereich im Haus. Die neuen Bürowelten sollen digitale und mobile Arbeitswelten zusammenführen. Auf zehn Beschäftigte kommen aktuell sieben Arbeitsplätze, weil viele von zu Hause arbeiten. Die Raumplanung ist noch etwas variabel: Enercity will in Kürze auch das Bürohaus am Heizkraftwerk Linden modernisieren und dann bald an der Glocksee weitere Büros bauen, sodass der Standort Ricklingen überflüssig wird. Dann sind alle Beschäftigten in fußläufiger Entfernung zueinander untergebracht.

Größtes Passivhaus Norddeutschlands

Der Neubau soll als „größtes Passivhaus Norddeutschlands“ (Klaus) Superlativ-Maßstäbe setzen. 29 Sonden fördern Erdwärme aus 130 Metern Tiefe hinauf, dazu sind große Fotovoltaikanlagen auf dem Dach, Ehrensache ist für das Unternehmen ein Fernwärmeanschluss. 20.000 Quadratmeter Nutzfläche umfasst das von den Stuttgarter Architekten Haascookzemmrich Studio 2050 konzipierte Gebäude. Der Energieverbrauch soll gegenüber konventionellen Bauten um 80 Prozent gesenkt sein. Und dank Photovoltaik und Geothermie werde die CO2-Bilanz im Betrieb sogar negativ sein, sagte Zapreva.

Brücken verbinden Büroareale: Das Atrium des Enercity-Neubaus. © Quelle: Rainer Dröse

SPD-Fraktionschef, der bei Hanova Aufsichtsratsvorsitzender und bei Enercity Aufsichtsratsmitglied ist, lobte den Mut, in schwierigen Zeiten solche Investitionen zu tätigen. Hanova-Chef Klaus und Wallbrecht-Chef Frank Siebrecht deuteten an, dass es zwischenzeitlich immer wieder harte Verhandlungen und gelegentlich wohl auch schwere Konflikte gegeben habe. Corona-Pandemie, Inflation, Material- und Personalmangel: Der Bau sei in einer „herausfordernden Zeit entstanden“, sagte Klaus diplomatisch.

Eröffnung im Spätsommer

Voraussichtlich im September oder Oktober will Enercity den Neubau bezogen haben. Dann gehen gegenüber im Ihme-Zentrum weitere Lichter aus.

