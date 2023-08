Enercity in Hannover hat Notfallpläne für kalten Winter

Hannover. Die Energieversorger in Niedersachsen bereiten sich auf die anstehende kalte Jahreszeit vor. „Der nächste Winter ist ähnlich herausfordernd wie der letzte“, sagte Tennet-Vorstand Tim Meyerjürgens am Mittwoch beim Netzgipfel des Fernleitungsbetreibers in Lehrte. Auch Hannovers Enercity-Chefin Susanna Zapreva war dieser Auffassung beim Treffen: „Ein kalter Winter kann uns schon vor gewisse Herausforderungen stellen.“

Allerdings sei die Lage nicht mehr mit der Zeit unmittelbar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zu vergleichen. Laut Meyerjürgens ist die Branche dieses Mal „deutlich besser vorbereitet“. Die Gasspeicher seien gut gefüllt, und es seien zusätzliche Leitungskapazitäten aufgebaut worden. Laut Zapreva gibt es inzwischen klare Notfallpläne für den Fall von Engpässen. „Deshalb gehe ich mit einem deutlich besseren Gefühl in den nächsten Winter.“

Vergangenen Oktober hatte Hannovers Energieversorger wegen der russischen Invasion die Gaspreise in der privaten Grundversorgung um bis zu 70 Prozent erhöht, den Strom um 40 Prozent. Gleichzeitig reduzierte Enercity den Gasbezug zur Stromerzeugung um 40 Prozent, Kohle um 30 Prozent. Trotz der Krise schaffte das Unternehmen 2022 sogar einen Umsatzsprung auf rund 8,1 Milliarden Euro mit einem Gewinn von 218,5 Millionen Euro.

