﻿Verkürzte Öffnungszeiten: Hannovers Haupteinkaufsstraßen ziehen nicht mit

Aldi brachte den Stein kürzlich ins Rollen. Die Supermarktkette schließt Filialen in Norddeutschland aufgrund der Energiekrise früher. Nur wenige Geschäfte in Hannover ziehen nach – etwa Bäckereien.

Hannover. Energiekrise, fehlendes Personal, sinkendes Kundenaufkommen: Der Einzelhandel sieht sich aktuell mit massiven Problemen konfrontiert. Eine Folge davon ist die Verkürzung der Öffnungszeiten. Die Supermarktkette Aldi Nord hatte damit Mitte Oktober den Anfang gemacht. Sie hatte angekündigt: "Aldi Nord passt die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte an und leistet damit aktiv einen Beitrag zum Energiesparen". Auch in der Region Hannover sind die ersten Filialen betroffen.

Ist das der Anfang eines Trends, der bald den gesamten Hannoveraner Einzelhandel betrifft? Einige Läden müssen tatsächlich in den Wintermonaten kürzertreten. Für viele Geschäfte steht eine frühere Schließung der Filialen im Moment allerdings nicht zur Debatte.

Einige Geschäfte wollen Energie sparen

Aldi hatte die Energiekrise für die frühere Schließung einzelner Filialen verantwortlich gemacht. Diese trifft auch Hannovers Einzelhandel. Und führt dazu, dass Geschäfte eher die Türen schließen. "Wir wollen dadurch Energie sparen", teilt die Bäckerei Schäfer an der Limmerstraße mit. In Zukunft werden können Kundinnen und Kunden dort nach 19 Uhr keine Backwaren mehr bekommen. Auch der Baumarkt Toom schließt von nun an zumindest freitags früher. "Wir sparen Energie: Ab dem 4. November haben unsere Märkte freitags bis maximal 20 Uhr geöffnet", teilt das Unternehmen mit.

Insgesamt sind die Probleme jedoch vielschichtiger. Die Bäckereien im Stadtgebiet scheinen in besonderem Maße betroffen zu sein. „Wir haben uns entschieden, von den 15 Läden im Stadtgebiet zwölf eher zu schließen“, sagt Elke Schneider, Geschäftsführerin von Bäckerei Rehbock. Die Gründe dafür seien verschieden: „Natürlich spielt die Energiesituation eine Rolle, bei uns ist aber die gesunkene Kundenfrequenz in den Abendstunden der entscheidende Faktor“, erläutert sie. Auch fehlendes Personal sei vermehrt ein großes Problem für das Unternehmen.

Die Bäckereien in Hannover sind in besonderem Maße von den aktuellen Krisen betroffen – und schließen deshalb vermehrt früher. © Quelle: Mohssen Assanimoghaddam

Die rückläufigen Kundenzahlen seien noch nicht lange zu beobachten, wie Schneider klarstellt. „Wirklich auffällig ist es erst seit September.“ Die Entscheidung, die Türen ab Ende Oktober tatsächlich eher zu schließen, sei daher kurzfristig gefallen. „Wenn dann abends nur noch vier oder fünf Kunden pro Stunde kommen, deckt das die Kosten nicht mehr“, sagt sie. Im Frühjahr sollen die Öffnungszeiten dann wieder verlängert werden. Vor allem, „wenn wir dann hoffentlich gut durch die Energiekrise gekommen sind“, sagt Schneider.

Geschäfte in den Haupteinkaufsstraßen setzen weiter auch auf das Abendgeschäft

An den Öffnungszeiten in Hannovers Haupteinkaufsstraßen wird sich vorerst nichts ändern. Das betrifft sowohl die Geschäfte in der Innenstadt als auch auf der Lister Meile. Bis 19 Uhr haben die angefragten Filialen derzeit geöffnet. Bei den Läden besteht Einigkeit darüber, dass eine weitere Reduzierung der Öffnungszeiten keinen Sinn ergebe. „Im Moment möchten wir das Abendgeschäft in der Stadt nicht missen“, sagt Philipp Schönewolf vom Outdoor-Geschäft Blue Sky in der Kurt-Schumacher-Straße. Der abendliche Kundenbetrieb lohne sich noch, wie auch weitere Betreiber betonen. „Wir haben keinen wirklichen Kundenrückgang in den Abendstunden“, sagt Sebastian Rechenbach, Inhaber von IG von der Linde. Aus diesem Grund wäre eine Verkürzung der Öffnungszeiten mit Einbußen für das Geschäft verbunden.

Für Philipp Schönewolf und das Blue Sky kommen verkürzte Öffnungszeiten derzeit nicht in Frage. © Quelle: Katrin Kutter

Energiesparen ja, aber nicht durch Verkürzung der Öffnungszeiten

In die gleiche Richtung gehen weitere Läden in den zentralen Shoppingstraßen. Die angespannte Energiesituation sei allerdings auch für die Einzelhändler Hannovers spürbar. „Wir haben schon vor Wochen ein Energiesparprogramm auf den Weg gebracht. Eine Verkürzung der Öffnungszeiten beinhaltet das allerdings nicht“, sagt Katja Hünnekens, Pressesprecherin von Peek und Cloppenburg.

Dirk Eberitzsch sieht die Lister Meile gut auf die aktuelle Energiekrise vorbereitet. Verkürzte Öffnungszeiten seien für ihn keine Option. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Konkret stehen andere Schritte zum Energiesparen im Vordergrund, wie Dirk Eberitzsch vom Buchhandel Leuenhagen & Paris auf der Lister Meile erklärt. Als Sprecher aller Kaufhäuser in der Einkaufsstraße sagt er: "Für die Lister Meile haben wir gemeinsam beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung einzuschränken."

„Zeigen, dass wir da sind“

Für die Betreiber der Geschäfte in Hannovers Shoppingmeilen lohnt sich also auch der abendliche Shoppingbetrieb derzeit noch. Dennoch hinterfragen einzelne Geschäfte langjährige Berufspraxis. „Anders als in den vergangenen Jahren verlängern wir unsere Öffnungszeiten im Dezember in diesem Jahr nicht“, sagt Rechenbach. Auch aus einem anderen Grund hält er verkürzte Öffnungszeiten jedoch generell für keine gute Idee: „Wir müssen den Kunden eine schöne Innenstadt bieten und zeigen, dass wir da sind.“

Von Jasper Bennink