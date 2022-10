﻿Studentenwerk Hannover erhöht Preise in Mensa und Wohnheimen

Hannover. Studierende in Hannover müssen nächstes Jahr wahrscheinlich deutlich mehr für das Essen in der Mensa zahlen. Das Studentenwerk Hannover will die Preise um rund ein Drittel anheben. Auch die Nebenkosten in den Studentenwohnheimen erhöhen sich im neuen Jahr erneut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell kostet eine warme Mahlzeit in der Mensa Studierende im Durchschnitt 2,90 Euro. Das Studentenwerk kalkuliert jetzt mit 80 bis 85 Cent Aufschlag pro Essen. „Für die Studierenden wird sich das leider deutlich bemerkbar machen“, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. Grund für die geplanten Preiserhöhungen sind Energiekrise und Inflation, die das Budget des Studentenwerks erheblich belasten.

Beschlossen ist die Erhöhung der Mensapreise zum 1. Januar noch nicht. Eine genaue Kalkulation soll erst gegen Jahresende erfolgen. Knüppel hofft noch auf eine Entlastung durch Land oder Bund. „Wenn das kommt, dann reichen wir es sofort an die Studierenden weiter“, sagt der Geschäftsführer des Studentenwerks.

Essen wird 20 bis 30 Prozent teurer

So könnte der vom Bund geplante Gaspreisdeckel Entspannung bringen oder auch ein Entlastungspaket, das die Landesregierung angekündigt hat. In diesem Fall würde der Preisanstieg in der Mensa geringer ausfallen. Mit mindestens 20 Prozent Erhöhung ist aber auch dann zu rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soll um 20 bis 30 Prozent mehr kosten: Ein Gericht in der Hauptmensa des Studentenwerks in Hannover. © Quelle: Nancy Heusel

Die Energiekrise setzt den Haushalt des Studentenwerks von mehreren Seiten unter Druck. „Die Lebensmittelpreise haben sich um rund 20 Prozent erhöht“, berichtet Knüppel. Allein deshalb veranschlagen die Verpflegungseinrichtungen des Studentenwerks insgesamt 650.000 Euro Zusatzkosten für die Jahre 2022 und 2023.

Ein noch größeres Problem bereiten die Energiepreise selbst. 2021 zahlte das Studentenwerk 2,95 Millionen Euro Energiekosten für Mensen und Wohnheime. Für dieses und kommendes Jahr zusammen rechnet der Energieexperte des Studentenwerks bisher mit 2,2 Millionen Euro Mehrkosten.

Besonders kritisch: Der Gasvertrag des Studentenwerks läuft zum Jahresende aus. Trotz Einbindung einer Beratungsgesellschaft ist es nicht geglückt, bei einem Anbieter wieder einen Vertrag zu festen Konditionen zu bekommen. Ein Vertrag in der Grundversorgung ist aber deutlich teurer. In einem Brandbrief hatten deshalb kürzlich die Landesastenkonferenz und andere Vertreter studentischer Belange das Land aufgefordert, die Studentenwerke bei Verhandlungen mit den Energieunternehmen zu unterstützen.

Nebenkosten im Wohnheim steigen

Nebenkosten steigen: Auch Bewohner im Studentenwohnheim Lodyweg am Georgengarten müssen im neuen Jahr mehr zahlen. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Studentenwohnheim steigt die Nebenkostenpauschale für Wasser, Heizkosten und Strom voraussichtlich um 25 Euro pro Monat. Die Erhöhung soll zum Jahresanfang oder zum 1. April greifen. Das trifft überwiegend Studierende mit besonders wenig Geld, weil sie bevorzugt in den subventionierten Wohnheimen leben. Bereits dieses Jahr hatte das Studentenwerk die Nebenkosten in zwei Stufen um insgesamt 22 Euro erhöht.

Energiesparen in der Krise

Das Studentenwerk hat die Tagestemperatur in Wohnheimen und Verwaltung bereits seit Längerem gesenkt. Die Heizungsanlagen fahren nachts herunter, ab 22 Uhr gibt es kein Warmwasser mehr. Die Beleuchtung in Fluren und Außenbereichen ist an Bewegungsmelder gekoppelt. In der Mensaküche wurden Abläufe verbessert, sodass Geräte erst kurz vor Gebrauch in Betrieb gehen.

Das Studentenwerk Hannover betreibt zehn Mensen an verschiedenen Standorten von Leibniz-Universität, Hochschule Hannover, Tierärztlicher Hochschule und der Hochschule für Musik und Theater, außerdem mehrere Cafeterien. In den Cafés hat das Studentenwerk die Preise bereits zum 1. Oktober erhöht und ein Staffelsystem eingeführt. Gäste und Uni-Mitarbeiter zahlen dort jetzt mehr als Studis, wie es in den Mensen grundsätzlich üblich ist.