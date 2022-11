﻿Endstation Pfandhaus: „Wir haben 30 Prozent Neukunden“

„People for People“: Junge Langenhagener wollen Wohnungslosen in Burgdorf helfen

Um Wohnungslosen in der kalten Jahreszeit zu helfen, haben 15 Jugendliche aus Kirchengemeinden in Langenhagen das Projekt „People for People“ gestartet: Bei verschiedenen Aktionen wollen sie Spenden sammeln. Das Geld soll mit der Tageswohnung in Burgdorf einem wichtigen Anlaufpunkt für Obdachlose zugute kommen.