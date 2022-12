﻿Wie kommen Studis in Hannover an Zuschüsse aus dem Entlastungspaket?

Wann bekommen Studierende die versprochenen Hilfen in der Energiekrise? Zuschüsse und 9-Euro-Ticket sollten Studis entlasten. Doch jede Hochschule in Hannover macht es anders. Teils ist ein Antrag nötig.

Hannover. Studierende müssen oft mit sehr wenig Geld über die Runden kommen. Die Bundesregierung hat angesichts von Inflation und Energiekrise Entlastungen versprochen. Unklar ist teils aber, wie überhaupt und wann Studis mit den Hilfen rechnen können.

„Es dauert oftmals noch viel zu lange, bis das Geld bei den Studierenden tatsächlich ankommt. Viele Studierende brauchen das Geld wegen der explodierenden Preise jetzt“, kritisiert Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. So ist eine Auszahlung der bereits Anfang September angekündigte 200 Euro-Hilfe erst im Jahr 2023 zu erwarten.

9-Euro-Ticket: Geld zurück

Das 9-Euro-Ticket im Juni, Juli und August sollte auch Menschen mit Monatskarte entlasten. Studis haben zuvor ihr Semesterticket teuer bezahlt und konnten deshalb mit einer Rückerstattung rechnen. Doch die Bedingungen sind an jeder Hochschule in Hannover anders – und das Geld ist längst nicht bei allen angekommen.

Die Hochschule Hannover (HsH) hat es ihren Studierenden leicht gemacht. Sie hat das Guthaben von insgesamt 85,70 Euro aus dem 9-Euro-Ticket mit dem Semesterbeitrag für das Wintersemester 2022/23 verrechnet. Der Beitrag fiel entsprechend geringer aus. Probleme habe es dabei nicht gegeben, sagt Lennart Patzschke vom AStA der HsH. Studierende, die die Hochschule verlassen haben, mussten einen Antrag stellen. Soweit das noch nicht geschehen, will die HsH es jetzt dennoch überweisen.

Im Sommer freuten sich viele über das 9-Euro-Ticket: Doch manche Studis haben die Rückerstattung für ihre vorher bezahlten Monatskarten noch nicht bekommen. © Quelle: Imago

Auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat die Rückzahlung mit dem neuen Semesterbeitrag verrechnet. Laut MHH-AStA habe das gut geklappt.

Dagegen mussten an der Leibniz-Uni alle 26.504 Studierenden mit Anspruch die Rückzahlung beantragen. Seit 19. September haben 21.644 Studis das getan, an 21.482 Antragsteller hat das Immatrikulations-Amt bisher das Geld ausgezahlt. Zuletzt hat die Uni am 28. Oktober per Mail an die Antragstellung erinnert.

Einfach: Heizkostenzuschuss für BAföG-Empfänger

Studierende, die BAföG bekommen und nicht mehr bei den Eltern wohnen, erhalten zweimal einen Heizkostenzuschuss. Ein Antrag war dafür nicht nötig. Das Studentenwerk Hannover hat im September den ersten Zuschuss in Höhe von 230 Euro automatisch überwiesen. Er ging an Studierende, die im Wintersemester 2021/2022 mindestens einen Monat lang BAföG bezogen haben. In Hannover waren das knapp 6000 von über 46.000 Studierenden in Hannover.

Der zweite Heizkostenzuschuss über 345 Euro soll Ende 2022 oder Anfang 2023 ausgezahlt werden. Genauere Informationen dazu hat das Studentenwerk noch nicht.

200 Euro Einmalhilfe

Alle Studierenden und Fachschüler sollen aus dem Entlastungspaket III 200 Euro als Einmalhilfe bekommen. Bund und Länder entwickeln aktuell gerade noch eine digitale Antragsplattform, über die Studierende diese Energiepreispauschale beantragen sollen. Die Bundesländer legen fest, welche Stellen das Geld auszahlen. Vor 2023 ist nicht damit zu rechnen.

Weitere Hilfen

Studierende profitieren, je nach Lebensumständen, aber auch von anderen Entlastungen. So haben erwerbstätige Studis wie andere Berufstätige über ihren Arbeitgeber 300 Euro Energiepauschale bekommen. Das Deutsche Studentenwerk bietet dazu eine Übersicht.