﻿Ingenieurinnen und Ingenieure dringend gesucht – doch das Interesse am Studiengang sinkt

Der Bedarf an Ingenieurinnen und Ingenieuren wächst, auch durch die Energiewende. Doch trotz Fachkräftemangel sinkt das Interesse am Ingenieurstudium. Der VDI Niedersachsen wirbt mit Mentoren.

Hannover. Dass Ingenieurinnen und Ingenieure ausgesprochen gute Berufschancen haben, ist schon länger bekannt. Ohne die Fachleute werden Energiewende und Digitalisierung auf Grund laufen. Viele Firmen suchen händeringend – der Branchenverband VDI vermeldet jetzt wieder einen neuen Rekord: Im zweiten Quartal 2022 gab es 171.000 offene Stellen für Ingenieure, 46 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders begehrt: Experten für Energie- und Elektrotechnik, technische Forschung und Produktionssteuerung.

Der Bedarf wächst, gleichzeitig wirkt sich der demografische Wandel aus. „Bis 2024 gehen 20 Prozent der jetzt tätigen Ingenieure in den Ruhestand“, sagt Uwe Groth, VDI-Landesvorsitzender Niedersachsen. Sein Verband wirbt seit sicher bald 20 Jahren um Nachwuchs, in Hannover gehen auch die Hochschulen mit Programmen in die Schulen. Das brachte einige Jahre Aufwind.