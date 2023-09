﻿Neuer Thriller: Max Bentow stellt „Engelsmädchen“ in Hannover vor

Hannover. Wer Max Bentows Thriller liest, braucht starke Nerven. Denn der Berliner Autor ist der Meister der bizarrsten Morde, die er in seinen Büchern auch stets recht plastisch, ja, zuweilen sogar ziemlich brutal schildert. Doch in seinem neuesten Krimi „Engelsmädchen“ gibt sich Bentow – von wenigen Ausnahmen abgesehen – erstaunlich handzahm und erzählt von einer nicht gerade ungewöhnlichen, wenn auch komplizierten Mordserie.

Kommissar Trojan ermittelt zum elften Mal

Ermittler ist natürlich und das bereits zum elften Mal der Berliner Kommissar Nils Trojan, der gleich zu Beginn vor einem schwer zu lösenden Rätsel steht: Warum gibt sich eine Jugendliche als ein seit Jahren vermisstes Mädchen aus, bevor sie in den Tod springt?

Bei seinen Ermittlungen trifft Trojan auf die unkonventionelle Kriminalpsychologin Carlotta Weiss. Sie lebt und arbeitet in einem alten VW-Bus, besteht auch unter Kolleginnen und Kollegen auf das distanzierte „Sie“ – und sie hat unter Lebensgefahr versucht, die junge Frau vom Selbstmord abzuhalten. Nicht nur deshalb ist der Kommissar von seiner Kollegin fasziniert und bietet ihr eine Zusammenarbeit in diesem Fall an. Eine Zusammenarbeit, die auch private Konsequenzen hat, wie sich am Ende herausstellen wird.

Premierenlesung am 19. September

Zuvor aber wird, wie man es von Bentow kennt, eine gut konstruierte, spannende Geschichte erzählt. Es geht um Missbrauch, Prostitution und die Vergangenheit der Kriminalpsychologin Carlotta Weiss, die auch persönlich tiefer in den Fall verstrickt ist, als es Trojan lieb ist.

Max Bentow: „Engelsmädchen“, Goldmann, 448 Seiten, 18 Euro. Das Buch erscheint am 20. September, die Premierenlesung ist am 19. September um 19.30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris in der Oststädter Apostelkirche.

